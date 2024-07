Acusan a Sean Kingston de cometer fraude por más de 1 mdd

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- El rapero y cantante Sean Kingston y su madre fueron acusados ​​en el sur de Florida de cargos federales de cometer fraude por más de un millón de dólares.

Kingston, de 34 años, y su madre, Janice Turner, de 61, comparecieron por primera vez el viernes en un tribunal federal, según los registros judiciales. Un gran jurado de Miami presentó una acusación formal a principios de este mes acusando a Kingston y a su madre de participar en un plan para estafar a las víctimas de vehículos especiales de alta gama, joyas y otros bienes mediante el uso de documentos fraudulentos.

Kingston fue encarcelado en la cárcel del condado de Broward por cargos estatales similares el mes pasado, tras ser arrestado el 23 de mayo en Fort Irwin, una base de entrenamiento del ejército en el desierto de Mojave, California, donde estaba actuando. Turner fue arrestado el mismo día que su hijo, cuando un equipo SWAT allanó su mansión alquilada en Fort Lauderdale, Florida.

Según la acusación federal, Kingston y Turner afirmaron falsamente que habían realizado transferencias bancarias u otros pagos monetarios por artículos de alta gama cuando no se habían realizado tales transferencias. Los investigadores dijeron que Kingston y Turner luego se quedaron con más de un millón de dólares en artículos comprados fraudulentamente a pesar de no haber pagado por ellos.

Las órdenes de arresto por los cargos estatales dicen que de octubre a marzo robaron casi 500 mil dólares en joyas, más de 200 mil dólares del Bank of America, 160 mil dólares de un concesionario de Cadilac Escalade, más de 100 mil dólares del First Republic Bank y 86 mil dólares del fabricante de camas personalizadas.

La artista jamaiquina-estadunidense tuvo un éxito número uno con “Beautiful Girls” en 2007 y colaboró ​​con Justin Bieber en la canción “Eenie Meenie”.

Robert Rosenblatt, abogado de Kingston y su madre, no respondió de inmediato a un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios. Anteriormente había dicho que esperaban abordar los cargos y que estaban “confiados en una resolución exitosa”.

Kingston, cuyo nombre legal es Kisean Anderson, ya estaba cumpliendo una condena de libertad condicional de dos años por tráfico de propiedad robada.

Su madre se declaró culpable en 2006 de fraude bancario por robar más de 160 mil dólares dólares y cumplió casi un año y medio de prisión, según registros judiciales federales.