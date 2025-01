Acusan a Imelda Tuñón de tener romance con esposo de Maribel Guardia

Ciudad de México.– La joven madre Imelda Tuñón habló sobre las acusaciones que se han hecho en las últimas horas en redes, donde se aseguró que ella mantenía una relación con Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, esto en medio del conflicto de las dos famosas tienen por el cuidado de José Julián.

La actriz negó las especulaciones y aseguró que su único vínculo es familiar:

"Marco es la figura paterna de la familia, es como un papá para mí, es un abuelo para José Julián (...) es como una figura paterna en mi vida porque igual me regaña, me dice qué está bien, qué está mal; cuando yo sé que voy a llegar tarde a la casa me escondo para que no me vea. Es como una figura paterna y pues yo lo quiero mucho, José Julián lo quiere muchísimo, es su abuelo al final de cuentas".

Asimismo, lamentó los rumores sobre su vida amorosa que se desataron tras el lamentable fallecimiento de su esposo, Julián Figueroa.

"No hay manera, se me hace un morbo muy fuerte. Sé que chismes va a haber siempre, ya me han sacado varios novios por ahí, pero no, nada que ver".

Las declaraciones de Imelda Tuñón revivieron luego de que Maribel Guardia interpuso la denuncia en su contra, pues en un acercamiento con la prensa comentó que ésta podría ser consecuencia de la supuesta infidelidad que descubrió de Marco Chacón con una exalumna.