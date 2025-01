Acusan a Busta Rhymes de golpear a un hombre en Nueva York

Nueva York.- El rapero Busta Rhymes ha sido acusado de golpear repetidamente a otro hombre en la cara, dijo la Policía el viernes.

La Policía dijo que a Rhymes, cuyo nombre legal es Trevor Smith, se le emitió el martes una multa de comparecencia ante el tribunal por agresión en tercer grado, un delito menor, relacionado con un incidente en Brooklyn, Nueva York, el 10 de enero.

Los agentes de Policía que respondieron a una llamada al 911 en el barrio Dumbo de Brooklyn esa tarde dijeron que un hombre de 50 años les dijo que estaba discutiendo con otro hombre que lo golpeó en la cara varias veces. La víctima fue llevada al hospital con hinchazón en el lado izquierdo de la cara, según la Policía.

La oficina del fiscal de distrito de Brooklyn dijo que Smith debía comparecer ante el tribunal el 3 de febrero, pero no tenía más información.

Rhymes, de 52 años, es conocido por canciones que incluyen "Break Ya Neck", "Touch It" y "Put Your Hands Where My Eyes Could See".

Se envió un correo electrónico solicitando comentarios a una persona que se cree es el publicista de Rhymes.