AC en pro de la comunidad condena las expresiones de Ricardo Peralta

La Casa de los Famosos es el actual reality más famoso de México en la actualidad, es por eso que existe mucha controversia cuando hablamos de él y de sus participantes. Recientemente la asociación civil Círculo Diverso se expresó en contra de uno de sus participantes.

En el comunicado se lee completo el siguiente texto:

A la opinión pública

En estos momentos, en que la comunidad LGBTTTIO+ enfrenta la indiferencia de la sociedad en general en materia de derechos humanos; posicionamientos mal intencionados como el de Ricardo Peralta el día de hoy, solo contribuyen a la polarización social contra la diversidad sexual.

Desde Círculo Diverso condenamos y reprobamos las desafortunadas declaraciones que ha emitido en televisión nacional Ricardo Peralta (Pepe) con la pretensión de atacar a otro participante del reality show "La Casa de los Famosos Mexico 2" en el que se encuentran actualmente participando.

Utilizar la "carta de la homofobia" como "estrategia" para generar empatía y descalificar a otros participantes, es una conducta que atenta e invalida la lucha que las personas LGBTTTIO+ históricamente hemos sostenido por defender nuestras identidades, nuestras expresiones, nuestros derechos y nuestra existencia.

Que quede claro, los derechos de las personas LGBTTTIO+, no son una estrategia, ni un comodín para uso a conveniencia en un concurso de televisión y Ricardo Peralta no representa y no es, ni será, vocero de las personas de la diversidad sexual; utilizar nuestras orientaciones, identidades y expresiones como estrategia de juego es completamente inaceptable e intolerable.

Hacemos un llamada a la producción del reality show "La casa de los famosos México 2" (Grupo Televisa y Endemol México) a tomar cartas en este asunto tan delicado y que atenta contra los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y que aplique las sanciones a que haya lugar en contra de Ricardo Peralta, así como tomar medidas orientadas a evitar la repetición de esta y cualquier otra conducta que atente contra los derechos humanos de los diversos grupos de población y/o de cualquier participante de dicho reality show; ya que Ricardo Peralta no ha sido el único participante de este reality show que ha incurrido en conductas que vulneran los derechos humanos de otros participantes y que continúan estigmatizando temas como la salud mental y la salud sexual.