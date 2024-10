Abogada de 'El Chapo' usa su fama para lanzarse a la música

Ciudad Juárez.- A bordo de una camioneta deportiva negra con vidrios polarizados, la abogada Mariel Colón llega a las puertas de una mansión remota, pasando junto a un guardia de seguridad y al lado de Emma Coronel, la esposa del notorio capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán .

Vestidos con traje y gafas de sol, la pareja entra en una habitación poco iluminada llena de hombres elegantemente vestidos que fuman puros.

Todo al son de las trompetas.

La escena es de “La Señora”, el último video musical de Colón, quien pasó varios años trabajando como abogada defensora de Guzmán mientras enfrentaba un juicio en un tribunal estadunidense. Ahora, en un momento en que la música regional mexicana se está convirtiendo en un fenómeno global , la joven de 31 años está aprovechando su asociación con el ex líder del Cártel de Sinaloa para lanzar su carrera musical bajo el nombre artístico de “Mariel La Abogada”.

“La Señora” presenta a la esposa de Guzmán, quien fue liberada de prisión el año pasado y ha tenido dificultades para encontrar trabajo, y le rinde homenaje. Allanó el camino para que ambos posaran juntos el fin de semana pasado durante la Semana de la Moda de Milán , lo que generó revuelo en Italia y más allá.

“(Mi trabajo) me abre puertas por el morbo, por la curiosidad de la gente… Quieren entender esto”, dijo Colón a The Associated Press. “Siempre le he dicho a la gente que Mariel es una cantante que se hizo abogada”.

La hija puertorriqueña de un director musical creció escuchando baladas mexicanas y amando la pasión desgarradora que infunde la música. Siempre quiso ser cantante, pero su familia la presionó para que estudiara derecho.

Comenzó a trabajar para el equipo de defensa de Guzmán en 2018 después de graduarse de la facultad de derecho en los Estados Unidos y encontrarse con un anuncio de Craigslist que buscaba un asistente legal a tiempo parcial para ayudar a preparar a un cliente de habla hispana para el juicio.

Fue más tarde cuando se enteró de que trabajaría con Guzmán y que él y Coronel serían sus clientes a tiempo completo. Lo vio como una “gran oportunidad profesional” y dijo que no se dejaba intimidar fácilmente.

Alguna vez uno de los hombres más buscados del mundo, Guzmán lideró a su Cártel de Sinaloa en una sangrienta guerra por el control del tráfico internacional de drogas, ganando un nivel cinematográfico de notoriedad por sus dramáticas fugas de prisión antes de su extradición a los Estados Unidos en 2017. Ahora sus hijos, conocidos como "Los Chapitos", están enfrascados en una lucha de poder mortal con otra facción del cártel, dejando cuerpos mutilados por la capital del estado .

“(La gente se pregunta) cómo puedo hacer este trabajo, si soy parte de la mafia, ¿cómo puedo dormir por la noche?”, dijo Colón. “No me importa lo que digan de mí. Duermo muy bien por la noche”.

Colón es una de las pocas personas que mantiene contacto regular con Guzmán. Lo visita tres veces al mes en la prisión de máxima seguridad de Colorado donde cumple cadena perpetua . Se negó a comentar los detalles de los casos de Guzmán, citando el privilegio abogado-cliente.

En un intento por construir una relación, Colón le canta a Guzmán y a otros clientes, entre los que se incluyen otros narcotraficantes mexicanos y, por un breve tiempo, Jeffrey Epstein, quien se suicidó en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual .

Colón le canta a Guzmán clásicos mexicanos de bandas como Los Alegres del Barranco y Tucanes de Tijuana. Hasta el día de hoy, dijo, él es uno de los primeros en escuchar su nueva música.

“Cualquier género, cualquier cosa que saliera y me gustara, se la cantaba porque él no tiene radio”, dijo.

Su carrera musical comenzó hace poco más de un año, cuando lanzó su primer video, “La Abogada”, en el que aparece Colón vestida con un traje rosa, cantándole canciones a las fuerzas del orden desde un tribunal. Como gran parte del género, su música es diversa y abarca desde bandas con mucha percusión hasta baladas centradas en personajes conocidos como corridos.

“La Señora” presenta una mesa salpicada de diamantes, la esposa de Guzmán montada en un caballo al trote y paseando junto a una piscina.

Colón dijo que la canción estaba basada en la vida de Coronel y enviaba un mensaje de redención y segundas oportunidades. También era una forma de ofrecerle trabajo a la mujer de 35 años, una condición de su libertad condicional.

Coronel, ex reina de belleza, fue liberada de prisión el año pasado tras cumplir su condena de tres años por tráfico de drogas y lavado de dinero en relación con el imperio de drogas de su marido. Coronel se negó a ser entrevistada.

“Cintura pequeña y ojos bonitos. Cerebro para los negocios y voz potente para los chicos malos. Su lado cariñoso sólo lo muestra con El Chaparrito”, canta Colón en su balada. “El Chaparrito”, que significa “el pequeño chaparrito”, juega con el apodo de Guzmán.

El ascenso musical de Colón coincide con una relativa época dorada de la música mexicana, que creció un 400% a nivel mundial en los últimos cinco años en Spotify. En 2023, el artista mexicano Peso Pluma superó a Taylor Swift como el artista más escuchado en YouTube.

Si bien los corridos han dominado durante más de un siglo, artistas jóvenes han llenado estadios dándole un giro al estilo, mezclando baladas clásicas con trap en corridos tumbados.

Pero también toca el corazón de un debate más amplio: ¿la música captura las realidades que enfrentan muchos mexicanos o glorifica la narcoviolencia que desde hace tiempo azota a la nación latinoamericana?

La narcocultura ha sido parte de los corridos desde hace mucho tiempo, y muchos cantantes idealizan a los traficantes como “una figura aspiracional que va en contra del sistema”, dijo Rafael Saldívar, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California.

“Son expresiones culturales que hablan de las realidades del país”, dijo Saldívar. Pero “de alguna manera glorifican a estos criminales, o lo hacen de una manera que algunos sienten que están promoviendo este tipo de estilo de vida”.

Un ejemplo clásico: el rey de los corridos Chalino Sánchez aprovechó la violencia que lo rodeaba en Sinaloa para hacer girar las letras de sus canciones y al mismo tiempo denunció a la “pandilla de Sinaloa” por torturar y matar a inocentes. Fue asesinado a tiros durante un concierto en la capital del estado en 1992.

El año pasado, Peso Pluma –que rindió homenaje a Guzmán en canciones– se vio obligado a cancelar un espectáculo en Tijuana después de que el joven de 25 años recibiera amenazas de un rival del Cártel de Sinaloa de que si venía “sería su última actuación”.

Más tarde, Tijuana prohibió por completo la interpretación de narcocorridos para proteger “los ojos y oídos” de los jóvenes en su intento por contener la violencia. Las autoridades locales de los estados del norte prohibieron anteriormente que los músicos cantaran narcocorridos.

Colón, que no ha llegado al extremo de glorificar las armas o las drogas, se apresura a defender los narcocorridos.

“Hay una razón por la que Netflix hizo la serie ‘Narcos’: es porque hay una audiencia que la ve. Intriga a la gente”, dijo. “Eso no significa que estén aplaudiendo o celebrando lo que hizo esta persona, pero sí tienen una especie de admiración por esta persona o por la vida de esta persona. No todo es violencia. Estas personas tienen corazón, tienen familias”.

Mientras Colón planea lanzar su primer disco en diciembre, Coronel ha aprovechado “La Señora” para lanzar su carrera como modelo e influenciadora de las redes sociales.

April Black Diamond, la diseñadora que pidió a Coronel y Colón que modelaran en un evento paralelo durante la Semana de la Moda de Milán, dijo que su elección fue recibida con “sorpresa”.

“La gente evoluciona. Mi plataforma no se trata de juzgar, sino de mostrar las diferentes dimensiones de las mujeres, su fuerza y ​​resiliencia”, escribió en un comunicado. Al día siguiente, fotos de Coronel con uno de los vestidos de la diseñadora aparecieron pegadas en una valla publicitaria en Times Square, Nueva York.

El miércoles, la Cámara Nacional de la Moda de Italia emitió un comunicado de prensa “urgente” diciendo que el desfile no estaba afiliado a los eventos oficiales de la semana de la moda y que las marcas debían seguir su código de ética.

Mientras tanto, las miradas puestas en el vídeo de Colón y Coronel siguen creciendo, registrando alrededor de 750 mil visitas en YouTube.