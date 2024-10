Muere hombre que fue atropellado en agosto en El Paso

El Paso.- La Policía de El Paso dio a conocer sobre la muerte de Manuel Pedraza, de 84 años, luego de que fue atropellado por un vehículo en agosto.

El 18 de agosto de 2024, aproximadamente a las 12:57de la tarde, la Policía respondió para investigar un accidente que ocurrió en la cuadra 12100 de New World. La investigación inicial reveló que el Pedraza viajaba hacia el norte en su scooter en la cuadra 1700 de Joe Battle, acercándose a la intersección de New World. Al mismo tiempo, la conductora de un Honda Passpor circulaba hacia el este por New World, acercándose a la misma intersección.

La automovilista giró a la derecha y embistió a Pedraza cuando cruzaba por un paso de peatones sin marcar. Pedraza fue trasladado a un hospital local en ese momento con varias lesiones.

El 27 de septiembre de 2024, la Oficina del Médico Forense se puso en contacto con los investigadores de la unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico para informarles que Manuel Pedraza había fallecido en un centro de atención el 10 de septiembre de 2024, como resultado del accidente.

El factor que contribuyó a esta colisión es la falta de cesión del derecho de paso a la conductora.

Esta es la muerte número 49 en un accidente de tráfico este 2024 en comparación con las 56 del mismo período el año pasado.