Libera juez en EP a migrantes detenidos en enfrentamientos con oficiales

El Paso.- Durante un procedimiento judicial en línea el domingo, el juez del condado de El Paso, Humberto Acosta ordenó la liberación de los migrantes que habían sido detenidos luego de un incidente cerca de la frontera sur el 21 de marzo de 2024.

El magistrado argumentó que la medida se debe a que el tribunal no pudo realizar audiencias de fianza para cada uno de los individuos dentro de las 48 horas.

Los arrestos se produjeron después de que se observara a individuos irrumpiendo rompiendo las barricadas de alambre de concertina en la Puerta 36 en El Paso, Texas y abrumando a las tropas de la Guardia Nacional de Texas.

La Puerta 36 está ubicada entre el río Bravo y el muro fronterizo cerca de Midway Drive y Loop 375.

La asistente del fiscal de distrito, Ashley Martínez, informó al tribunal que la fiscalía no no tenía ninguno de los casos de delitos menores enumerados en el expediente durante la audiencia.

En respuesta, el juez afirmó que los detenidos tenían derecho a decisiones individualizadas de fianza dentro de las 48 horas bajo la Sección 17.028.

Según los informes, la oficina del Fiscal de Distrito estaba al tanto de estos arrestos masivos, que involucraban delitos menores de Clase B.

"No parece que estos casos se presenten pronto, ya que no parecen estar en la oficina del fiscal del distrito. Entonces, si el fiscal del distrito indica que no están listos para proceder, liberaremos a estas personas bajo su propia responsabilidad". ", sentenció el juez.

Tras el fallo del juez, Martínez solicitó un aplazamiento. El juez Acosta reconoció y tomó nota.

El tribunal decidió dejar en libertad bajo palabra los casos de participación en disturbios, dada la ausencia de los casos en la oficina del fiscal del distrito.

En Texas, un delito menor de Clase B conlleva una pena de hasta 180 días de cárcel, una multa de hasta 2 mil o ambas.