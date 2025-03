El Paso.- El tráiler de la película "One Battle After Another", que Leonardo DiCaprio grabó en El Paso, se lanzó la mañana de este jueves.

En el filme también participaron Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti.

Varias escendas de "One Battle After Another" se filmaron en junio del año pasado en la vecina ciudad.

La película se estrenará el 26 de septiembre de 2025.