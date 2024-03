El Paso.- The Shoppes at Solana, anteriormente conocido como Sunland Park Mall, dio a conocer que abrirán una tienda de Hello Kitty.

A través de redes sociales, el centro comercial anunció la apertura del local, pero no informó sobre la fecha de inicio de operaciones. Tampoco se mencionó en qué parte del edificio se ubicará.

La publicación destacó que no sería un local fugaz, sino una tienda establecida en la plaza.