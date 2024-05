La etapa de campañas permite a las personas candidatas fijar objetivos y signar compromisos con los diversos grupos y sectores en busca de que el día de la votación lo respalden. De ganar, esa persona deberá cumplir con la promesa de una u otra forma y en menor tiempo posible, preferentemente.

Firmar esos compromisos no resulta nada sencillo. No es lo mismo pavimentar una calle que reducir los casos de homicidio a su nivel más bajo. El punto de comparación parece absurdo, pero son las situaciones que se les presentan a quienes aspiran a un cargo. No pueden evadirlos.

Buscar mejores estrategias de seguridad y prevención para lograr la paz es una de las aspiraciones de las diversas organizaciones en la ciudad. Que niñas, niños, mujeres, hombres, personas adultas mayores vivan en paz es el anhelo permanente en una ciudad tan compleja. Cumplirlo requiere de mucho trabajo.

Esta petición se ha repetido continuamente en los últimos días: que las personas candidatas se comprometan a buscar un ambiente de paz, porque si se logra todos serán beneficiados, excepto a quienes usan la violencia para lograr lo quieren, sin repararos. Acabar con esas situaciones también es prioridad.

Rogelio Loya, Cruz Pérez Cuéllar, Rodríguez Giner, Máquina de Fuego, Esther Mejía y Enrique Romanillo están en sintonía con este compromiso. Todos tienen opciones diferentes para cumplirlo, pero solo una persona podrá echar a andar ese plan. Los resultados estarán bajo la lupa.

Hablando de resultados, la gobernadora Maru Campos estuvo en Ciudad Juárez para revisar las medidas de seguridad en todo el estado. Uno de los temas que se abordó fue el ataque a un agente ministerial en Aldama, lo que desató una gran movilización para dar con los responsables.

Otro punto clave fue la atención a las personas migrantes, especialmente por las altas temperaturas que se registran en la ciudad y que afectan principalmente a menores de edad o personas que en su largo viaje han sufrido por enfermedades. El calor no da tregua.

Al concluir con la presentación de los informes, el equipo de trabajo que encabezó la gobernadora Maru Campos, acordó continuar con los esfuerzos coordinados para garantizar que las personas se desarrollen sin peligro. Ahora se suma el contexto de las elecciones.

La capital de Chihuahua recibe hoy a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz, quien será la invitada especial en el cierre de campaña del candidato Marco Bonilla Mendoza. El representante de la coalición Juntos Defendamos a Chihuahua espera reunir a miles de personas para un mensaje casi final.

Bonilla Mendoza llega al evento entre tensiones por las confrontaciones que hubo esta semana entre sus seguidores y los brigadistas de Morena. El candidato del PAN-PRI-PRD asegura que fueron los del otro partido los que iniciaron. Lo cierto es que hubo respuesta de los bandos.

Gálvez Ruiz, por su parte, llega con la oportunidad de obtener más apoyo en este bastión del norte. Puede también aprovechar la inestabilidad de Jorge Máynez para sacarle puntos de ventaja en las famosas encuestas. Claro, la tragedia no se puede celebrar, pero la campaña sigue adelante.