Los candidatos a los distintos cargos de elección popular a nivel local, han recorrido ya la mitad de su campaña y estarían entrando a la recta final de cara a las elecciones del próximo 2 de junio de 2024.

Algunos no han descansado ni uno de los días desde el pasado 25 de abril que dio inicio el proceso de campañas para ellos, otros han tenido escasas apariciones en sus distritos con recorridos.

Algunos de los candidatos a puestos federales que ya tienen meses en campaña hasta han aprovechado para tomarse unas vacaciones, muy seguros han de estar de la ventaja que llevan para darse dicho lujo.

Se viene la recta final donde se espera que aprieten el paso para poder llegar a más ciudadanos votantes para darles a conocer sus propuestas y tratar de convencerlos de que son la mejor opción que tienen.

El candidato a la alcaldía Cruz Pérez Cuellar firmó varios compromisos en pro del bienestar de la mujer de esta frontera durante la mañana del domingo.

Buscan con esto las organizaciones civiles que efectuaron el evento, mejorar la calidad de vida de las mujeres con tema de la igualdad de género, atención al cuidado de las infancias, atención a la violencia intrafamiliar, entre otros que se mencionaron en el evento.

El candidato informó de las acciones que ya realizaron durante su administración y se comprometió con las 200 mujeres presentes a mejorar sus condiciones es de la mano del Gobierno Federal y Estatal.

Es bien sabido, no nos dejará mentir, que el Centro Histórico de Ciudad Juárez, a diferencia de otras ciudades de México que no sean frontera, es de las zonas menos atractivas de la ciudad, y no porque no haya una historia sólida, sino por el descuido que ha tenido en décadas de abandono.

Han sido muchas las administraciones que han buscado salvar este espacio, hasta ahora ninguna efectiva al cien por cien, pero el candidato Rogelio Loya, con intención llegar a la alcaldía de Juárez, aseguró que para lograr el rescate del espacio será necesario nombrar a un administrador de la zona que ayuda a canalizar propuestas y revisar la ejecución de proyectos.

Y es que el candidato estuvo como parte de su agenda política en el Mercado Benemérito de las Américas, donde la mañana del fin de semana habló con locatarios y se comprometió, como suele ocurrir en estas épocas, a l rescate del Centro en Juárez, tarea que no será nada fácil, tomando en cuenta que es algo que muchos han buscado y hasta ahora no se ha logrado bien.

Loya también estuvo en los mercados Cuauhtémoc, Reforma y Carranza, donde reconoció el abandono y la inexistencia de un proyecto turístico para el lugar. Fuera de los resultados en las urnas, esperemos que sea quien sea que gane, no deseche la idea de recuperar el centro con un plan integral y bien ejecutado.

Juárez estrena transporte público digno que habían estado pidiendo miles de ciudadanos en la frontera, y aunque queda claro que aún queda mucho, mucho por hacer, lo cierto es que hay que saber reconocer, con todo y los problemas y atrasos que tuvo la ejecución de la obra, que la puesta en marcha del sistema BRT es un paso importante para la modernización de la ciudad en lo que respecta a movilidad.

Movilidad que por cierto en esta ciudad había estado muy influenciada por el modelo americano, cuyo único modo de transporte era el privado, quizás muy útil en la década de los 50 hasta los 70, pero uno ya muy obsoleto en la actualidad, donde el tamaño de las urbes y el incremento en el número de vehículos privados han estado estrangulando las vialidades.

Tan solo hay que ver los datos, el Repuve en marzo de este 2024 registró un aumento del 20 por ciento en el número de entradas de vehículo procedentes de Estados Unidos para regularizarse con el Decreto. Con eso el número de vehículos en el padrón subió a 735 autos para toda la ciudad. Cantidad que termina por ahogar las vialidades que, como es bien sabido, en muchas ocasiones carecen de buena planeación e infraestructura.

Otro dato interesante, según el Inegi en un estudio hecho en 2018, el promedio de ocupantes por auto es de 1.5 personas para un espacio de 4.3 metros, mientras que el un autobús, en espacio de 9.45 metros en promedio, pueden caber más de 50 personas. Los números están ahí y no mienten, la solución al tráfico no es hacer más carriles para autos privados, sino construir infraestructura pública para mejorar y eficientar el transporte masivo y también otros medios de movilidad, como bicicletas.

El ejemplo perfecto está en las ciudades europeas, que nos llevan, al menos en Juárez, décadas de avance, y no solo en infraestructura, sino también en educación para la población.

El trabajo se reconoce, la Iniciativa Privada (IP) ya aplaudió, desde sus organizaciones, como el Centro Empresarial Coparmex, así como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Juárez, el inicio de operaciones del Juárez Bus. Algo que calificaron como un hecho histórico, y no, no es una hipérbole.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco), consideró que el arranque del JuárezBus, representa el inicio de una nueva era para miles de juarenses que son el sustento de sus hogares, que serán beneficiados al contar con un sistema de transporte digno.

Ahora vendrá lo más difícil, comenzar a cambiar ese chip de que el transporte público es de pobres y vigilar que el que tenemos continúe mejorando y no dejarlo caer. En pocas palabras, educar a nuestra población fronteriza, una tarea larga, pero no imposible.