Xabi Alonso y Leverkusen quieren estropear el Oktoberfest del Bayern Múnich

Duesseldorf.- ¿Qué mejor manera para el Bayern Munich seguir celebrando en el Oktoberfest que poner en su sitio al reinante campeón de la Bundesliga? ¿Y qué mejor manera para Bayer Leverkusen de estropear la fiesta que ganarle otra vez al Bayern?

Con el festival de cerveza del mundo en su apogeo, el Bayern de Vincent Kompany recibe el sábado al Leverkusen de Xabi Alonso para un partido que podría marcar el rumbo de la liga alemana.

Los jugadores del Bayern, entre ellos Harry Kane, acudieron al Oktoberfest con los pantalones de cuero típicos de Baviera el domingo y tenían motivos de sobra para celebrar tras anotar 20 goles en sus últimos tres partidos, incluyendo la aplastante victoria 5-0 ante Werder Bremen el día previa.

Este cita enfrenta a dos jóvenes entrenadores que se destacaron como jugadores.

Alonso ha demostrado con creces que pertenece a la élite de técnicos de Europa luego de conducir al al Leverkusen a una campaña doméstica invicta con el doblete de liga y copa

Dirigir al Bayern es la oportunidad para Kompany, cuyo Burnley descendió de la Liga Premier inglesa la pasada temporada, de demostrar que puede llegar a la misma categoría.

“Sabemos bien el potencial que tiene el Bayern Múnich ahora con un nuevo entrenador, Kompany, que traído nuevas ideas”, comentó el volante del Leverkusen Granit Xhaka.

“Hemos analizado su estilo de juego y todo parece estar funcionando muy bien hasta ahora. Cada remate acaba en gol para el Bayern. Son un equipo muy fuerte ofensivamente y tampoco encajan goles”, añadió.

Leverkusen no ha perdido su dinámica de anotar goles agónicos tras remontar dos veces para vencer 4-3 a Wolfsburgo. Esas milagrosas remontadas han deleitado a los hinchas del Leverkusen, aunque no la derrota 3-2 ante y los despistes defensivos que han obligado tener que remar contra corriente no dejan de preocupar.

La última vez que se midieron también fue en época festiva, en el carnaval de Renania del Norte-Westfalia. Los hinchas del Leverkusen disfrutaron la contundente victoria 3-0 ante el Bayern en febrero.

Fue el punto de inflexión de la pasada temporada, no sólo en cuanto a la tabla de posiciones. Más allá que el Bayern fue ampliamente dominado, su entonces técnico Thomas Tuchel se vio superado por los ajustes tácticos de Alonso. Ya nadie más pudo contener al Leverkusen.

La primera prioridad para Alonso el sábado será maniatar a Kane. El capitán inglés lleva cinco goles y cuatro asistencias en cuatro partidos de la Bundesliga. Kane totaliza 12 goles entre todas las competencias, incluyendo a la selección.

Para Kompany, una defensa que a veces tambalea es algo que inquieta. El Bayern está anotando muchos goles pero aún no ha enfrentado a nadie que acabó por encima del octavo puesto de la Bundesliga la pasada temporada.

También este fin de semana, un Borussia Dortmund tocado por la derrota 5-1 ante Stuttgart buscará desquitarse ante su rival regional Bochum el viernes. Stuttgart visitará a Wolfsburgo el sábado y Leipzig recibirá a Augsburgo.