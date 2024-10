Verstappen no se inmuta por críticas tras agresiva batalla con Norris en México

Foto: Associated Press

San Pablo.- El tres veces campeón defensor de la Fórmula 1 Max Verstappen dijo el jueves que no le importan las críticas a sus tácticas de carrera en el Gran Premio de Ciudad de México el fin de semana pasado.

El piloto de Red Bull vio cómo su ventaja en el campeonato sobre Lando Norris de McLaren disminuía a 47 puntos después de una carrera en la que recibió dos penalizaciones de 10 segundos, una por obligar a Norris a salir de la pista y poco tiempo después por ganar posición cuando salió de la pista.

Verstappen habló antes del Gran Premio de Brasil de este fin de semana en Interlagos.

“Es mi décimo año en la F1. Sé lo que estoy haciendo”, dijo Verstappen en una conferencia de prensa en el circuito de Sao Paulo. “Me gusta ganar. No me gusta perder. Creo que no a mucha gente le gusta perder. Solo traté de maximizar el resultado y, como dije, algunos se ganan, otros se pierden”.

Después de la carrera del domingo, ganada por Carlos Sainz de Ferrari, la FIA también le dio a Verstappen dos puntos de penalización, elevando su total a seis por un período de 12 meses.

Verstappen tiene 362 puntos en el campeonato de pilotos a falta de cuatro carreras y dos carreras al sprint, mientras que Norris tiene 315. Charles Leclerc, de Ferrari, tiene una oportunidad más lejana de ganar el título. Actualmente tiene 291 puntos.

Cuando se le preguntó sobre las críticas del campeón de F1 de 1996, Damon Hill, quien consideró que Verstappen era demasiado agresivo, el holandés respondió: “Yo solo hago lo mío. Soy tres veces campeón del mundo”.

Norris dijo a los periodistas en que Verstappen “en el fondo” sabe que cometió errores en México.

“Todavía tengo mucho respeto por Max y todo lo que hace. No respeto por lo que hizo el fin de semana pasado, pero tengo respeto por él como persona y por lo que ha logrado”, dijo el piloto de McLaren. “No me corresponde a mí hablar con él. No soy su maestro, ni su mentor, ni nada por el estilo”.

Norris también dijo que “Max sabe lo que tiene que hacer” sobre los incidentes en México.

”Él sabe que hizo mal, en el fondo lo hace. Y eso es para que él cambie, no para mí”, dijo el piloto británico.

El piloto de Mercedes George Russell, uno de los directores de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, dijo que una reunión posterior a la carrera en México resultó positiva a pesar de las diferencias entre Verstappen y Norris. También estuvo de acuerdo en que las acciones del holandés deberían haber sido castigadas tal como fueron.

“Si lees las reglas, hay líneas que dicen que si conduces de manera errática o peligrosa, serás castigado”, dijo Russell.

Verstappen dijo en su conferencia de prensa que la F1 probablemente esté sobrerregulada.

“El libro de reglas se hace más y más grande cada año”, dijo el tres veces campeón. “No creo que ese sea siempre el camino correcto a seguir”.