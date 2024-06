Versión: Novak Djokovic se operará la rodilla derecha

Foto: Associated Press

París.- Novak Djokovic ha decidido someterse a una cirugía para reparar una rotura del menisco medial de la rodilla derecha y podría perderse el torneo de Wimbledon, informó el miércoles el diario deportivo francés L’Equipe sin citar una fuente.

Djokovic, dueño del récord masculino con sus 24 títulos de Grand Slam, se lesionó la rodilla en la victoria ante el argentino Francisco Cerúndolo en la cuarta ronda del Abierto de Francia el lunes. El astro serbio se retiró del torneo en arcilla el martes. Debió jugar en los cuartos de final el miércoles.

L’Equipe informó que la cirugía iba a ser realizada el miércoles en París.

El agente de Djokovic, Mark Madden, no respondió de inmediato a una consulta de The Associated Press.

Wimbledon, donde Djokovic se ha consagrado campeón en siete ocasiones, arranca el 1 de julio. El torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de París — también en el complejo de Roland Garros — comenzará el 27 de julio.

Djokovic, de 37 años, mencionó tras el partido del lunes que venía arrastrando molestias en su rodilla desde hace varias semanas. Pero que había logrado lidiar con el dolor hasta que se lastimó al comienzo del segundo set ante Cerúndulo, un partido que se definió en cinco parciales.

El serbio acabó imponiéndose para su victoria número 370 en los Slams, con lo que rompió el récord que compartía con Roger Federer por la mayor cantidad en la historia del tenis.

Djokovic era el máximo preclasificado y el campeón defensor en Roland Garros. Será desplazado como el número uno del ranking de la ATP por Jannik Sinner a partir del lunes.