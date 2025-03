Vengo a ganar juegos: Devin Smeltzer en pretemporada con Dorados

Chihuahua.- El ex Marlin de Miami y nuevo Dorado de Chihuahua Devin Smeltzer expresó su confianza por la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol enfundado en el morado de la novena color obispo.

Lo anterior dentro del apenas empezado entrenamiento de primavera de los capitalinos y después que la directiva de Chihuahua firmara al nacido en Nueva Jersey como agente libre el pasado mes de diciembre.

“El clima ha sido muy bueno, el campo es fantástico. Tengo que acostumbrare a la altura todavía, pero aparte de eso todo lo demás se ha sentido muy bien. Por lo que entiendo todos los extranjeros en la Liga Mexicana quieren venir a ganar y eso quiero hacer ello, a eso vengo: vengo a ganar juegos”, expresó el zurdo.

De 29 años de edad, pasó su 2024 lanzando desde la lomita para el Jacksonville Jumbo Shrimp, sucursal de Triple A de los Marlins de Miami. Si bien no fue de actuaciones espectaculares, tampoco tiró mal en el cuerpo de relevo del camarón. En 24 salidas dejó efectividad de 3.69 y completó 31 y 2/3 de entrada trabajada. Ponchó a 32 toleteros y regaló 13 bases por bola.

“Sí soy un jugadore ruidoso, grito, me emociono. Pero también me gusta poner el ejemplo, intento ayudar los más que pueda. He sido muy afortunado y pude lanzar en Grandes Ligas y me gusta ayudar a los más jóvenes, a eso vengo a ganar aquí en Chihuahua y ayudar en todo lo que se pueda”, añadió.

No será hasta el próximo 28 de este mes cuando Smeltzer y compañía se midan en el campo por primera vez en el duelo de pretemporada ante los Charros de Jalisco dentro del Estadio Monumental.