Ciudad Juárez.- La tarde de este jueves, Miguel “Mickey” Román y su contrincante Tshifhiwa “Spider” Munyai derrotaron sin ningún problema a la báscula en el pesaje oficial previo a su contienda de mañana en el Gimnasio Josué Neri Santos.

Tanto el nacido en esta frontera como el sudafricano detuvieron la romana en las 130 libras (59 kilogramos), límite superior de la división de los pesos super pluma.

Por su parte, su contrincante, con 45 peleas en bajo el cinturón, señaló que se siente mucho más preparado que la última vez que pisó suelo mexicano hace ya 10 años. Además precisó que no tiene razón alguna para recurrir a palabrerías ni a los discursos intimidatorios, cosa que sí han hecho rivales anteriores del juarense.

“Me siento mucho más preparado, la primera vez me avisaron con una semana de anticipación, no tuve tiempo de prepararme y aparte yo era muy joven. Me he sentido más cómodo, tampoco siento que tenga yo que intimidar a nadie. Lo que hacemos es boxear, es mi vida, es lo único que he hecho desde los nueve años. Tampoco me asusta Mickey, he peleado con rivales más altos y más fuertes que el y los he vencido”, declaró Munyai para Net Noticias.