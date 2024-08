Va Noah Lyles por el doble oro en su especialidad

Foto: Associated Press

SAINT-DENIS, Francia (AP) — Todas las imágenes aéreas y repeticiones de la carrera cuentan la misma historia. Noah Lyles sólo lideró una vez la histórica carrera olímpica de 100 metros: en la línea de meta.

Después de eso, aún con los Juegos Olímpicos en efervescencia por su victoria por cinco milésimas, Lyles no tuvo mucho tiempo para descansar antes de pasar a su siguiente acto. De hecho, su participación en las eliminatorias para la carrera de 200 metros está programada para el lunes por la noche.

Lyles es el gran favorito en dicha prueba, la cual no ha perdido desde la final olímpica en Tokio, hace tres años, donde terminó tercero.

¿Qué sigue para Lyles en su búsqueda de la gloria olímpica?

Los 100 metros fueron el mayor obstáculo que tuvo que superar. No era su mejor carrera, y es la que emprendió poco después de Tokio, con el objetivo de convertirse en una personalidad, tanto dentro como fuera de la pista.

Lyles también parece que tendrá un papel destacado en el relevo masculino de 4x100, pero no será una misión sencilla. Estados Unidos no ha ganado una sola medalla olímpica en esta prueba desde 2004. No ganan el oro desde 2000.

En los 200 metros, Lyles tendrá competencia, pero será difícil que lo derroten. En cambio, el relevo es la gran amenaza que puede frustrar su deseo de colgarse tres medallas de oro, tal y como hizo Usain Bolt.

Entre sus más fuertes adversarios en los 200 metros está su compatriota Kenny Bednarek, quien terminó delante de él en Tokio y, más recientemente, lo presionó en una rápida prueba olímpica que Lyles ganó con un tiempo de 19.53. El botsuanés Letsile Tobogo, el estadounidense Erryion Knighton y el canadiense Andre De Grasse — el campeón defensor — también están en la contienda.

Una apuesta interesante sería si Lyles tiene más posibilidades de perder la carrera o de disminuir el récord estadounidense de 19.31. El récord mundial de Bolt es de 19.19.

Noah Lyles no es tímido en sus peticiones

En la conferencia de prensa posterior a la dramática carrera de 10 metros, Lyles aseguró que es de su agrado promover el deporte, pero también quiere más y le dejó un mensaje a su patrocinador de calzado, Adidas.

“Quiero mi propio calzado”, dijo. “Quiero mi propio calzado deportivo. Lo digo en serio. Quiero una zapatilla deportiva. Siento que, por la cantidad de medallas que he ganado y la notoriedad que obtenemos, el hecho de que eso no haya sucedido, es una locura para mí. Siento que eso debe suceder”.