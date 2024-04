Toluca busca defender el liderato ante el campeón América

Ciudad de México.- Al hablar de los equipos favoritos al título del torneo Clausura, los nombres de América, Monterrey y Tigres se barajaban entre los que tenían más posibilidades de alzar la corona. Catorce fechas después, Toluca se ha metido en la discusión.

Los Diablos Rojos procurarán defender la cima del campeonato el sábado cuando reciban al campeón América por la 15ta fecha.

Las Águilas, campeones del previo torneo Apertura, regresaron al torneo con su nómina casi intacta luego de vencer a Tigres, que se coronó en el Clausura en mayo del año pasado. Monterrey tiene la nómina más elevada de la liga.

A pesar de eso, fue Toluca el que tomó por asalto el liderato apenas la semana pasada gracias a una racha de 10 partidos sin derrotas, ganando sus últimos tres.

"Es muy fácil y tiene una palabra: trabajo, no hay otra", dijo el entrenador portugués Renato Paiva. "Esto no es un milagro, yo me digo siempre un fanático por el entrenamiento y sigo diciendo que el momento del entrenamiento es lo más importante para construir un equipo".

El buen momento del Toluca sorprende porque luego de quedarse fuera de la liguilla el torneo anterior, la dirigencia cesó al entrenador Ignacio Ambriz y optó por darle el sitio a Paiva, quien fracasó con León en su primera incursión en México.

Las expectativas para la temporada disminuyeron cuando el mismo Paiva dijo que la tabla de clasificaciones no era importante y que la prioridad este torneo no era el campeonato, sino que sus jugadores comprendieran su idea de juego, un proceso que parece adelantado.

"Me gusta mirar para la tabla en especial cuando somos primeros", dijo Paiva entre risas. "Siento una euforia muy grande, pero no hemos ganado nada, estamos en primero, quedan tres partidos y después vienen los playoffs que es una cosa totalmente diferente".

Un factor de peso en el resurgimiento de Toluca ha sido la actuación del delantero Alexis Vega. Después de cinco años con Chivas, Vega regresó al equipo donde debutó y ha marcado cinco goles para igualar la cifra más alta de su carrera.

"Siento orgullo por Alexis y por el trabajo que estamos intentando hacer. El equipo está funcionando cada vez mejor y eso hace que las individualidades aparezcan", indicó Paiva. "Alexis está feliz y nosotros estamos felices".

Esas son buenas nuevas para Toluca, uno de los cuatro equipos más laureados en México con 10 campeonatos, pero que no logra alzar una copa desde el Clausura 2010.

Una prueba importante para saber si los Diablos Rojos se pueden sentar a comer en la misma mesa con Monterrey, Tigres y América será este sábado en el estadio Azteca.

"Son los dos equipos que están en primer lugar, nosotros con ventaja de goles. Es el actual campeón del futbol mexicano y juegan en casa, con su público; los respetamos mucho, pero como siempre digo, cero miedo, vamos a ir 11 contra 11 y jugar", añadió el estratega.

América y Toluca tienen los mismos 29 puntos. Las Águilas han ido dejando algunos puntos en el camino mientras alternan jugadores entre el torneo local y la Copa de Campeones de la Concacaf.

A media semana, las Águilas sellaron su pasaje a las semifinales del torneo regional al redondear una paliza de 9-2 sobre el New England Revolution.

La mala nueva para Toluca es que el entrenador brasileño André Jardine dijo que por ahora las rotaciones han terminado y es momento de que todos sus titulares sumen más minutos jugando juntos pensando en la liguilla y las semifinales de la CONCACAF.

"Me da ganas un partido como el de Toluca. Ellos vienen haciendo bien las cosas, pero nosotros también y yo lo que quiero es dormir como líder el sábado", dijo el volante español Álvaro Fidalgo. "El grupo está preparado, ya queremos esos partidos de vida o muerte y el sábado es uno de esos".

En otros encuentros: Querétaro-Mazatlán, Necaxa-Santos, Puebla-Cruz Azul, Pachuca-Chivas, Monterrey-Tigres, Atlas-San Luis, Pumas-León y Juárez-Tijuana.