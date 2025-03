Tiene EU tiempo para solucionar sus problemas: Pochettino

Foto: Associated Press

Inglewood.- Mauricio Pochettino ofreció un americanismo tras la segunda derrota consecutiva de Estados Unidos en la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Si estuviéramos hoy en esta situación dentro de un año, por supuesto, les diría: ’Houston, tenemos un problema, ¿no? SOS”, dijo el entrenador argentino después de la derrota 2-1 ante Canadá en el partido por el tercer lugar de la Liga de Naciones de la Concacaf el domingo.

Estados Unidos no había perdido un partido competitivo ante sus vecinos del norte en suelo estadunidense desde 1957 y no había perdido partidos consecutivos ante Canadá desde 1980 y 1985. Pero después de que el equipo de Pochettino siguió su sorprendente derrota 1-0 ante Panamá el jueves por la noche con otra actuación decepcionante, el entrenador no parecía preocupado y trató de irradiar optimismo y capacidad para resolver problemas.

“Todo es un proceso que necesitamos cambiar, y no quiero decir que estoy feliz —no me malinterpreten—”, dijo Pochettino. “Pero si hay algo negativo sobre un resultado, algo que aprender, es mejor ahora, porque creo que tenemos tiempo”.

Las derrotas tuvieron lugar en el SoFi Stadium, donde Estados Unidos jugará su partido inaugural de la Copa del Mundo el 12 de junio de 2026.

“No pudimos descubrir y tratar de extender nuestra estrategia al equipo, la capacidad de jugar de otra manera”, dijo Pochettino. “Creo que tenemos tiempo. Prefiero que eso haya sucedido hoy, y no en un año.”

Estados Unidos tiene un récord de 5-3 desde la llegada de Pochettino el otoño pasado, el exentrenador del Tottenham que también trabajó en el Paris Saint-Germain y Chelsea. Es difícil discernir áreas de progreso para esta plantilla modestamente talentosa bajo su nuevo entrenador, pero Pochettino cree que su breve mandato ha sido útil para identificar los problemas que necesitará resolver en el próximo año.

“Soy una persona muy optimista y positiva”, dijo Pochettino. “Incluso cuando estoy enojado y realmente molesto y decepcionado, quiero encontrar lo positivo que podemos sacar de estos dos partidos. ¿Quién sabe? Nadie sabe cómo vamos a llegar a la Copa del Mundo, y luego a rendir. Por supuesto, (el resultado de la Liga de Naciones) no va a afectar. Si va a afectar, será de manera positiva, no negativa.”

Los estadunidenses no se vieron ni afilados ni competitivos contra Panamá, y solo mejoraron ligeramente contra Canadá. Tuvieron un momento de éxito ofensivo cuando Tim Weah y Diego Luna hicieron el trabajo duro para preparar un gol en la primera mitad de Patrick Agyemang, quien ha anotado en tres de sus primeras cuatro apariciones con la selección nacional, pero Estados Unidos tuvo muchos más momentos de frustración.

Los estadunidenses también tuvieron suficientes momentos de desorganización defensiva que les costaron caro. Aunque la línea defensiva de Estados Unidos estaba un poco parcheada debido a lesiones, los defensores no pudieron detener a Jonathan David de Canadá antes de que anotara el eventual gol de la victoria en la segunda mitad.

Estados Unidos no obtuvo mucho del capitán Christian Pulisic, la estrella del AC Milan. Pulisic salió en el minuto 69 contra Canadá.

“Ahora todo lo que podemos hacer es ir y ser un ejemplo en nuestros clubes todos los días, ser lo mejor que podamos ser”, dijo Pulisic. “Así es como es la selección nacional, y luego cuando volvamos, por supuesto que algunas cosas necesitan cambiar, y necesitamos mejorar. Vamos a mirar hacia atrás y ver qué es eso. No tengo todas las respuestas en este momento.”

Pochettino solo tendrá unos pocos campamentos de entrenamiento y un torneo más antes de la Copa del Mundo. Ese torneo es la Copa Oro de la Concacaf 2025 —y ni siquiera será una experiencia con el equipo completo, ya que algunos jugadores estarán con sus equipos profesionales en la simultánea Copa Mundial de Clubes de la FIFA.