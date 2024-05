Sergiño Dest se pierde la Copa América por lesión

Foto: Associated Press

NUEVA YORK (AP) — El defensa estadounidense Sergiño Dest se perderá la Copa América debido a una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla que tendrá que operarse.

Dest hizo el anuncio el miércoles, 11 días después de lesionarse durante un entrenamiento con su club holandés PSV Eindhoven.

“Lamentablemente me rompí el ligamento cruzado anterior", dijo Dest en un video divulgado en la red social X. “Pronto me operarán. Voy a esforzarme al máximo para volver a mi nivel lo más pronto posible. Será un período muy duro para mí, pero sé que esto me hará más fuerte”.

El lateral de 23 años es una pieza fija en el once titular del técnico estadounidense Gregg Berhalter.

Dest jugó esta temporada con el PSV tras ser cedido por el Barcelona en agosto. Anotó dos goles en 25 partidos de la liga de Holanda y en 37 encuentros en total.

Con la selección, Dest ha marcado dos tantos en 33 partidos. Fue titular en los cuatro partidos que Estados Unidos disputó en el Mundial de Qatar 2022.

En la Copa América, Estados Unidos debutará contra Bolivia el 23 de junio, enfrentará a Panamá cuatro días después y cerrará la primera ronda contra Uruguay el 1 de julio.