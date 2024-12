Scottie Scheffler gana el premio al Jugador del Año de la Gira de la PGA

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- Scottie Scheffler agregó el martes otro trofeo a su impresionante colección al ganar el Premio Jack Nicklaus al jugador del año de la Gira de la PGA por amplia mayoría, uniéndose a Tiger Woods como los únicos jugadores en ganar el premio tres veces consecutivas.

Scheffler se llevó el 91 por ciento de los votos de los jugadores y parecía ser la elección obvia dadas las victorias que acumuló, incluyendo la medalla de oro olímpica con una ronda de 62 el último día.

Sus siete victorias en la Gira incluyeron su segundo título en el Masters, y se convirtió en el primer ganador repetido del Players Championship. También ganó el Campeonato del Tour para reclamar la Copa FedEx. Sus otras cuatro victorias fueron todos eventos emblemáticos contra los campos más fuertes: Bay Hill, Memorial, Hilton Head y Hartford.

Aunque nadie pudo igualar su año, había dudas de cómo verían los otros jugadores la inusual hazaña de Xander Schauffele, quien ganó dos majors en un año, el Campeonato PGA y el Abierto Británico. El estándar de Scheffler era demasiado alto para pasarlo por alto.

Schauffele se convirtió en el primer jugador en ganar dos majors y no ser votado como jugador del año desde que el premio comenzó en 1990. Nick Faldo ganó el Masters y el Abierto Británico en 1990, pero no era miembro de la Gira y no era elegible para el premio.

Rory McIlroy fue el tercer nombre en la boleta.

Woods ganó 11 veces el premio, incluyendo cinco consecutivas (1999 a 2003) y tres veces seguidas (2005-2007).

McIlroy es el único otro jugador en ganar el premio tres veces, en 2012, 2014 y 2019.

Scheffler ha terminado en la misma conversación con Woods últimamente, desde sus estadísticas, el primero en ganar siete veces en una temporada desde Woods en 2007, y el primero en mantener el ranking número 1 durante todo el año desde Woods en 2009.

Él encuentra las comparaciones “un poco tontas”.

“Realmente solo hay un Tiger”, dijo Scheffler en una llamada de conferencia. “Estoy tratando de sacar lo mejor de mí mismo y eso es realmente en lo que estoy enfocado. No estoy persiguiendo récords ni hacer historia ni nada de eso, solo estoy tratando de mejorar un poco día a día, simplemente salir y competir, divertirme”.

Scheffler no clasifica sus victorias ni mucho menos, aunque admitió que este fue el mejor golf que jugó durante el año. Ganó el Invitational de Arnold Palmer en Bay Hill en su sexta salida del año, y luego nunca pasó más de dos torneos sin ganar.

“Scottie enfrentó desafíos de los mejores jugadores del mundo en los escenarios más grandes toda la temporada, y ser honrado como jugador del año del PGA Tour es la máxima señal de respeto de sus colegas”, dijo el comisionado Jay Monahan.

Scheffler también ganó el Premio Byron Nelson por segundo año consecutivo por tener el promedio de golpes más bajo. Pasó desapercibido mientras seguía ganando títulos su racha de 28 rondas consecutivas bajo par para comenzar el año.

No estuvo sobre par en ninguna ronda hasta el sábado en el Campeonato PGA, el día después de que fue arrestado al entrar a Valhalla mientras se investigaba un accidente fatal de tráfico. Los cargos fueron retirados unas semanas después, un episodio extraño en una temporada de otro modo impecable.

La Gira de la PGA mantiene un enorme menú de estadísticas, una de ellas “distancia desde el borde del fairway”, pero Scheffler estaba en la cima en la mayoría de las grandes que involucran golpes ganados. Fue primero en general y en aproximación al green, segundo desde el tee. Fue 77mo en putting, probó un nuevo agarre de putting “claw” en las Bahamas la semana pasada y ganó el Hero World Challenge por seis.

Rompió el récord de ganancias del PGA Tour, algo inevitable dado el aumento en el dinero del premio este año con 11 torneos con fondos de premios de 20 millones o más, sin incluir los cuatro majors.

Scheffler ganó poco más de 29,2 millones en 18 torneos oficiales con premios en dinero, junto con el bono de 25 millones de la Copa FedEx y el bono de 8 millones por liderar la temporada regular.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.