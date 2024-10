Rumores de muerte de Fernando Valenzuela son falsos; sigue grave

Los Ángeles.- Fernando 'Toro' Valenzuela, considerado uno de los mejores beisbolistas mexicanos de toda la historia, sigue hospitalizado en Los Ángeles y lo reportan grave, esto ante los rumores de que había fallecido.

La tarde del lunes, el periodista David Faitelson publicó un mensaje sobre la salud de Valenzuela: “Tengo un informe desde Los Ángeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, ha sido internado en un hospital… No se sabe demasiado. Él y la familia han querido mantener en sigilo la enfermedad… Rezamos por su pronta recuperación”, escribió.

El mensaje fue retomado por cientos de sitios informativos en todo el mundo, aunque no se han dado suficientes detalles sobre la salud del exlanzador de los Dodgers de Los Ángeles.

Ante este panorama delicado de salud, este martes algunas cuentas de redes sociales, incluyendo las de comunicadores de nivel medio, publicaron sobre la supuesta muerte de Fernando Valenzuela, información que es falsa.

Francisco Villalobos, corresponsal de Televisa en Houston y encargado de la cobertura de equipos de Grandes Ligas, aclaró que Fernando Valenzuela no ha muerto.

“Tres fuentes me confirman que el expitcher mexicano de los Dodgers, Fernando Valenzuela, no ha muerto, pero sigue grave en un hospital de Los Ángeles. Familiares y amigos están con él”.

Fernando Schwartz, reportero en Fox Sports, pidió no especular sobre la situación de Valenzuela:

“Más respeto a la salud de Fernando Valenzuela. Pido una cadena de oración por su salud. Respetemos su privacidad y dejen de especular, por favor”. dijo.

¿Qué tiene Fernando Valenzuela?

Hasta hace unos días, Fernando Valenzuela participaba en las transmisiones oficiales de los Dodgers de Los Ángeles en español, originadas en California. Sin embargo, se informó hace unos días que el mexicano se retiraría de las narraciones, con todo y que esta semana iniciaron los playoffs de las Grandes Ligas y hay una gran expectación por la participación del japonés Shohei Ohtani con la franela blanca y azul.

Ni la familia del “Toro”, ni la organización de los Dodgers han dado una explicación, pero la cadena W Radio de México informó que Fernando Valenzuela padece problemas en el hígado y esta enfermedad se agravó en las últimas semanas.

En agosto, en una de sus últimas apariciones públicas, aficionados notaron la extrema delgadez del expitcher, contrastando con la figura que lo caracterizó durante toda su carrera en el beisbol de México y Estados Unidos.

Fernando Valenzuela cobró fama mundial en 1981, cuando se desató la “Fernandomanía” con los Dodgers, al ganar la Serie Mundial, el premio Cy Young al mejor pitcher y el Novato del Año. Además, fue llamado seis veces al Juego de Estrellas de la MLB, y se hizo del liderato en juegos ganados en toda la Liga Nacional con 21 en 1986.