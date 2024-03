Ciudad Juárez- Esta tarde, los Bravos de Ciudad Juárez presentaron sus uniformes conmemorativos en honor a las Cobras de Ciudad Juárez.

Cabe recordar que fueron estas mismas serpientes las que pusieron a esta localidad fronteriza en el mapa de la máxima categoría del fútbol mexicano por primera vez en 1985. Lo anterior tras lograr el ascenso venciendo a los Panzas Verdes del León.

La nueva indumentaria comenzará a usarse por el equipo varonil a partir de la próxima semana cuando el todavía conjunto fosforescente enfrente en casa a los Xolos de Tijuana y permanecerá presente hasta el final de torneo.

“Yo crecí en la época de Cobras, tuve la fortuna de que me formaran como futbolista amateur ex jugadores de Cobras, no nada más como futbolista, como persona. Hoy salen unas nuevas Cobras a debutar con este uniforme. Gracias a todas las leyendas aquí presentes, gracias por todo lo que hicieron por Juárez, vamos Bravos y vamos Cobras”, expresó Luis Rodríguez, presidente deportivo del FC Juárez.