Reportan hospitalizado al ex Dodger Fernando Valenzuela

El ex lanzador y legendario cronista de los Dodgers de Los Ángeles Fernando Valenzuela se encuentra hospitalizado por problemas de salud, según reportes.

De acuerdo con David Faitelson, el zurdo de Navojoa habría sido hospitalizado en la ciudad de Los Ángeles donde reside pues padece una enfermedad, sin embargo, no brindó más detalles al respecto.

“Tengo un informe desde Los Ángeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers Fernando Valenzuela, ha sido internado en un hospital. No se sabe demasiado, él y la familia han querido mantener en sigilo la enfermedad”, escribió Faitelson en su cuenta de X (Antes Twitter).

Cabe señalar que quien desatara la “Fernandomania” decidió retirarse por cuenta propia de su trabajo como analista para radio de los Dodgers en español hace apenas cinco días sin explicar sus motivos.

La novena californiana no se ha pronunciado al respecto ni ha brindado detalle alguno sobre su otrora estrella.