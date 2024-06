Reinado de Iga Swiatek en Roland Garros parece no tener fin

Iga Swiatek reconoce que es muy aficionada a la serie “Friends”. Incluso pudo intercambiar unos golpes con la pelotas con la actriz Courtney Cox —quien hizo el papel de Monica Geller en la serie— poco antes de que iniciara el Abierto de Francia.

El sábado, poco después de que ganó su cuarto título en Roland Garros y su quinto trofeo de Grand Slam, Swiatek se puso los zapatos deportivos que su patrocinador le dio con la frase: “En el que gana su quinto Grand Slam", una referencia a los nombres de los capítulos de la serie.

A este ritmo, la celebración posiblemente necesitará ser actualizada y continuamente. Apenas cumplió 23 años hace poco más de una semana y por la forma en la que está acumulando títulos y abrumando a sus rivales, especialmente en arcilla, es fácil asumir que habrán muchos más campeonato en el futuro.

“Es la reina aquí”, aseguró la directora del Abierto de Francia Amelie Mauresmo, quien llegó a ser número 1 del mundo y ganó dos títulos de Grand Slam.

Incluso antes de este triunfo, que coronó con la victoria 6-2, 6-1 ante Jasmine Paolini en la final del sábado, Chris Evert aseguró Swiatek superaría eventualmente su récord de siete títulos de mujeres en Roland Garros y observó: “Tiene todos los ingredientes para ser campeona. Realmente los tiene”.

A la pregunta de si estaba de acuerdo Paolini soltó una risa y respondió: “Definitivamente”.

Es menos probable que Swiatek diga algo similar.

“Es lindo escuchar esas cosas sobre mí. Pero yo aún no pienso en esas categorías, por que incluso estar aquí y ganar cinco slams parece irreal. Nunca lo hubiera esperado cuando era más niña”, indicó Swiatek, quien tiene marca de 35-2 en París, incluyendo la actual racha de 21 triunfos que la convierten en la primera ganadora de tres títulos seguidos desde Justine Henin entre 2005 y 2007.

Además de ganar cinco de los últimos cinco torneos de Roland Garros, Swiatek suma el campeonato del U.S. Open 2022. Ha sido semifinalista en el Abierto de Australia y llegó a cuartos en Wimbledon, que empieza el primero de julio.

Mejorar en césped parece ser el siguiente paso lógico en el desarrollo de Swiatek.

Pero en lugar de ver hacia adelante, hay que ver lo que ha sucedido en la primera mitad del 2024.

Swiatek tiene foja de 43-5, con cinco títulos esta temporada. Esto significa que ha ganado la mitad de los torneos que ha disputado y alcanzó las semifinales en otros dos.

Su ventaja en la cima de la clasificación de la WTA es tan amplia que hubiera mantenido el número 1 incluso con una derrota en la primera ronda de París.

“Estos números, digamos, no son normales. Son increíbles”, admitió Paolini. “Es una jugadora increíble”.

Tiene marca de 5-0 en duelos por el título en majors y reconoció que aún se siente presionada antes de esos grandes momentos. Incluyendo el sábado.

Her lead atop the WTA rankings is so massive that she would have remained at No. 1 next week even with a first-round loss in Paris.

“Fue una victoria emotiva por que sentí un gran estrés ayer y hoy en la mañana. Y sabía que si me iba a enfocar solo en el tenis, tengo que pelear hasta el final, todo salió como quería”, dijo Swiatek. “Me sentí orgullosa de mí misma”.