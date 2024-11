Quiere NFL llevar partidos a Berlín

Múnich, Alemania.- El comisionado de la NFL, Roger Goodell, tiene una respuesta para los aficionados alemanes que se preguntan sobre los rumores de que la liga podría dirigirse a su capital, Berlín: “Créanlo”.

La NFL disputó su primer partido de temporada regular en Alemania en Múnich en 2022, luego dos partidos en Fráncfort al año siguiente. Múnich albergará el partido del domingo entre los Giants de Nueva York y los Panthers de Carolina, el quinto y último juego en el extranjero de la temporada.

“Normalmente les digo a las personas, ‘No crean en los rumores’. En este caso, podría decir, ‘Créanlo’. Estamos trabajando en ello, pero no está finalizado. Realmente sentimos que Berlín sería una gran adición, así que lo tomamos seriamente. Nuestra gente ha estado trabajando muy duro en ello”, confirmó Goodell en una sesión de preguntas y respuestas con aficionados en Múnich. “Pero quiero añadir que eso no significa que no vamos a volver a Fráncfort y Múnich”.

La agencia de noticias alemana dpa y el canal de televisión RTL informaron el sábado que el gobierno de la ciudad de Berlín estaba discutiendo planes para un juego.

Berlín no fue una de las ciudades alemanas que inicialmente se postuló para albergar juegos de temporada regular. Los tres finalistas seleccionados en 2021 fueron Fráncfort, Múnich y Düsseldorf, que no ha albergado un juego.

Berlín tiene un significado personal para Goodell. Relató el sábado cómo estuvo involucrado en el primer juego de exhibición de la NFL en Alemania en 1990 —menos de un año después de la caída del Muro de Berlín— entre los Rams de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City en el Estadio Olímpico.

“Fue uno de mis eventos favoritos”, dijo Goodell. “Los aficionados alemanes fueron simplemente fantásticos y abrumadores”.

Los propietarios de equipos de la NFL votaron en diciembre para autorizar que se disputen ocho juegos internacionales cada campaña y Goodell ha dicho que su objetivo a largo plazo es de 16 juegos por temporada.

La liga organizó su primer encuentro de campaña regular en Brasil este año y se dirige a España por primera vez el próximo año con un juego en Madrid. Londres albergó tres duelos esta temporada.