Post mortem: El colapso y los corajes de Mauricio Barbieri

Ciudad Juárez- Los Bravos de Ciudad Juárez le dijeron adiós a su director técnico Mauricio Barbieri ayer martes. La salida de su ahora ex entrenador no deja más que otro despido en la larga lista del banquillo fronterizo y los números de un equipo que sigue sin levantar en primera división.

El brasileño hizo acto de presencia en las tierras de Juan Gabriel a principios de este año para reemplazar al también corrido Diego Mejía. Asumió el rol en la banca en febrero y alcanzó a salvar un torneo que pintaba para desastroso (Por razones dentro y fuera de la cancha) con tres victorias en los últimos cuatro partidos del torneo pasado.

Era todo color de rosa hasta que se apareció el presente certamen y el Bravos del ímpetu se empezaba desdibujar. Atlas les empató en la primera jornada mientras que Toluca, Pumas y el América le pasaron por encima con relativa facilidad. Fue después de este último encuentro cuando los cimientos, que ya de por sí eran flojos, se empezaron a cuartear con el primer “dardo” del brasileño hacia su directiva.

No había refuerzos

Parte del coraje del brasileño tuvo su razón de ser en la tardanza de los directivos fronterizos para cerrar los refuerzos que le habían prometido para darle profundidad a un muy limitado plantel que no tenía ni piernas ni condición para afrontar un torneo que venía con todo y Leagues Cup.

“Hasta ahora la directiva ha fallado totalmente en traer los refuerzos que me prometió. Estamos haciendo lo mucho que podemos con las condiciones que tenemos. Pero no le puedes decir nada a jugadores que vienen de jugar 90 minutos. No les puedes pedir más, no les puedes reprochar”, expresaba el brasileño al término del partido contra las Águilas.