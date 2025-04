Pospone NFL decisión para prohibir el 'tush push'

Foto: Associated Press

Palm Beach, Florida.- El futuro del "tush push" no se decidirá el martes, informó una persona con conocimiento de la decisión a The Associated Press.

Los propietarios de equipos de la NFL habían planeado votar sobre la propuesta de Green Bay para prohibir la jugada que ayudó a los Eagles de Filadelfia salir victoriosos del último Super Bowl y llegar a otro, pero la propuesta se pospuso hasta mayo.

Se aprobó la modificación de la regla de inicio, la expansión de la asistencia de repetición y la revisión de las reglas de tiempo extra, según la persona que habló con la AP bajo condición de anonimato porque las reuniones de la liga estaban en curso.

La decisión de posponer el "tush push" significa que el debate continuará mientras la liga busca más información sobre cuán segura es la jugada. Los defensores de la jugada y aquellos que se oponen a ella presentaron argumentos sólidos, mientras que los expertos médicos de la liga expresaron preocupaciones sobre el riesgo de lesiones.

Se trata de una acción en la que la línea ofensiva, en busca de la yarda que le falta para conseguir un nuevo down o entrar a la zona de anotación, se sobrecarga hombro con hombro para empujar por detrás al quarterback que ha recibido el balón.

En cuanto a los cambios que sí se aprobaron, las reglas de tiempo extra de la temporada regular ahora coincidirán con las de los playoffs y ambos equipos tendrán la oportunidad de tener una posesión incluso si la ofensiva anota un touchdown en la primera jugada. La propuesta se modificó para que el tiempo extra sea de diez minutos, no de 15 minutos.

Los propietarios también aprobaron una propuesta del Comité de Competencia de la NFL para permitir que la asistencia de repetición consulte a los oficiales en el campo para anular decisiones objetivas como penalizaciones por agarrar la máscara, si hubo contacto forzoso en el área de la cabeza o el cuello, tacleadas de la parte interior del cuello de la espalda o zancadillas si había evidencia "clara y obvia" de que no ocurrió una falta. La repetición también podría anular una penalización por golpear al pateador o correr hacia el pateador si el video mostraba que el defensor hizo contacto con el balón.

La asistencia de repetición podría eliminar una falta solo si se llamó incorrectamente, pero no se usará para lanzar la bandera si no se pitó una penalización.

La regla dinámica del inicio se vuelve permanente, con los touchbacks moviéndose a la línea de 35 yardas en lugar de la de 30.

Aunque la liga ha dicho que no se han reportado lesiones como resultado del ‘tush push’, el riesgo potencial involucrado en la versión de la jugada de los Eagles ha generado intensas discusiones.

Los Packers, que perdieron contra los Eagles en un juego de playoffs de comodines, también citaron el ritmo de juego como una razón para considerar eliminar la jugada. El entrenador de los Rams Sean McVay está en contra del ‘tush push’ pero manifestó el martes que se sorprendería si se prohíbe esta semana. Los Ángeles también perdió contra Filadelfia en los playoffs.

El entrenador de los Bills Sean McDermott lidera la iniciativa para deshacerse de ella, aunque Buffalo la usó más que cualquier equipo aparte de los Eagles.

Se necesitan 24 de 32 votos para aprobar cambios en las reglas.

“Siento que mi mayor preocupación es, aunque no hay datos significativos hasta este punto, mi mayor preocupación es la salud y seguridad de los jugadores, ante todo”, dijo McDermott. “Son dos cosas. Es la fuerza, fuerza añadida, número uno, y luego la postura de los jugadores, al ser solicitados para ejecutar ese tipo de jugada, ahí es donde entra mi preocupación”.

“No soy médico. No voy a profundizar demasiado en esa situación, en términos de cuántos datos, cuánta muestra. No creo que esa sea siempre la mejor manera de proceder. Hay otros datos que sugieren que cuando estás en una postura como la que estamos hablando, eso puede llevar a lesiones graves. Creo que ser responsable y proactivo en ese sentido es la manera correcta de proceder”, añadió.

Los Eagles comenzaron a usar la jugada en situaciones de corta distancia en 2022. Dos o tres jugadores se alinean detrás del quarterback Jalen Hurts y lo empujan hacia adelante. Varios otros equipos, incluidos los Bills, comenzaron a usarla, pero ningún equipo ha emulado el éxito de Filadelfia.