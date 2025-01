Pierde Johan Oviedo primer caso de arbitraje salarial del año

Saint Petersbrug, Florida.- Johan Oviedo y los Piratas de Pittsburgh presentaron el martes sus argumentos para el primer caso de arbitraje salarial del año.

El derecho cubano, quien cumple 27 años el 2 de marzo, solicitó un aumento de 765 mil dólares a 1.15 millones, mientras que los Piratas ofrecieron 850 mil

Se espera un fallo para este miércoles.

El intermedista dominicano de Baltimore, Jorge Mateo, evitó una audiencia al acceder a un contrato de un año por 3,55 millones de dólares con una opción del equipo para extenderse por 5,5 millones en 2026.

Mateo había pedido 4 millones y se le habían ofrecido 3,1 millones. Bateó .229 con cinco jonrones, 18 carreras impulsadas y 13 bases robadas el año pasado.

Otros once jugadores tienen previstas audiencias, que se extienden hasta el 14 de febrero. Las cantidades más grandes involucran al primera base de Washington Nathaniel Lowe (11,1 millones vs. 10,3 millones), al lanzador derecho de San Diego Michael King (8,8 millones vs. 7.325.000) y al receptor venezolano de Milwaukee William Contreras (6,5 millones vs. 5,6 millones).

Otros casos involucran al jardinero/infielder de San Luis Brendan Donovan (3,3 millones vs. 2,85 millones), al lanzador derecho de los Yankees de Nueva York Mark Leiter Jr. (2,5 millones vs. 2,05 millones), al jardinero de los Angelinos de Los Ángeles Mickey Moniak (2 millones vs. 1,5 millones) y al primera base/segunda base venezolano de ese mismo equipo, Luis Rengifo (5,95 millones vs. 5,8 millones).

Además, se preparan para el arbitraje el derecho dominicano de Pittsburgh Dennis Santana (2,1 millones vs. 1,4 millones), el jardinero de San Luis Lars Nootbaar (2,95 millones vs. 2,45 millones) y el lanzador derecho Andre Pallante, también de los Cardenales (2,1 millones vs. 1.925.000 dólares).

Otro que espera audiencias es el lanzador zurdo de los Dodgers de Los Ángeles Alex Vesia (2,35 millones vs. 2,05 millones).

Los jugadores ganaron 9 de 6 en las audiencias el invierno pasado, lo que dejó a los equipos con una ventaja de 353-266 desde que comenzó el arbitraje en 1974. Los peloteros tuvieron un récord ganador por primera vez desde que ganaron 6-4 en 2019.