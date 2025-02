Mantén tu ubicación segura: Guía para bloquear el rastreo en el móvil

Foto: Associated Press

Nueva York.- Los teléfonos inteligentes son herramientas útiles para la vida cotidiana, pero pueden acceder a casi todo sobre ti, incluidos todos los lugares en los que has estado, si se lo permites.

Cuando usas una aplicación de mapas para encontrar el nuevo restaurante que te recomendó tu amigo, o el navegador de tu teléfono para verificar el precio de algo que viste mientras mirabas vidrieras, podrías estar permitiendo involuntariamente que tu teléfono rastree tu ubicación y comparta esa información con otros.

Los teléfonos utilizan varias señales para encontrar su ubicación, incluidos pings de torres de telefonía celular, puntos de acceso Wi-Fi, Bluetooth y GPS.

A veces, tu teléfono necesita saber tu ubicación para brindar un servicio útil, como indicarle al conductor de Uber dónde debe recogerte. Pero en otros casos, no hay justificación para rastrear tu paradero, que luego puede ser aprovechado por aplicaciones, servicios de publicidad o incluso piratas informáticos.

“Desde el seguimiento de la actividad física hasta la navegación, cada señal de ubicación revela potencialmente detalles sobre nuestras rutinas y movimientos, lo que podría resultar riesgoso en las manos equivocadas”, afirmó Darren Guccione, director ejecutivo de Keeper Security. “Los usuarios deben activar el seguimiento de la ubicación solo cuando sea necesario, como durante la navegación, emergencias o para compartir actualizaciones con contactos de confianza, y desactivarlo inmediatamente después”.

Los expertos advierten que los datos de ubicación podrían utilizarse para rastrear a las personas que visitan clínicas de abortos . O “un ex descontento podría usar la ubicación compartida para acechar a alguien, o una pareja actual abusiva podría obligarte a compartir la ubicación como un medio de control”, dijo David Ruiz, defensor sénior de la privacidad en la empresa de ciberseguridad Malwarebytes.

A continuación se ofrecen algunos consejos para garantizar que el seguimiento de la ubicación se mantenga al mínimo:

Permisos de la aplicación

Dirígete al panel de control de tu teléfono para verificar los permisos.

Los usuarios de iPhone pueden ir a la pestaña Privacidad y seguridad y luego a Servicios de ubicación para verificar la configuración de aplicaciones individuales. Según los expertos en ciberseguridad, no es una buena idea permitir que las aplicaciones siempre usen su ubicación en segundo plano. En lugar de eso, haga que la aplicación pregunte primero antes de usar su ubicación, úsela solo mientras la tenga abierta o incluso no permita que nunca use su ubicación.

Mientras estés en Servicios de ubicación, es posible que notes pequeñas flechas que indican qué aplicaciones han utilizado tu ubicación. El morado significa que fue recientemente, mientras que el gris indica las últimas 24 horas.

Es un poco diferente para los teléfonos Android porque hay muchas versiones diferentes de varios fabricantes de dispositivos. En general, ve a Configuración y luego toca el ícono de Ubicación, que te permite activarlo o desactivarlo para todas las aplicaciones.

Para modificar la configuración de aplicaciones individuales, toque Permisos de ubicación de aplicaciones , donde obtendrá opciones similares a las de iOS.

Privacidad del iPhone

Apple tiene otras herramientas para reducir el seguimiento de terceros que pueden incluir información de ubicación. En la configuración de Privacidad y seguridad del iPhone, en la pestaña Seguimiento, hay un interruptor para Permitir que las aplicaciones soliciten seguimiento. Si esta opción está desactivada, se rechazarán automáticamente todas las solicitudes de aplicaciones nuevas y también se les impedirá acceder al identificador de anuncios de su teléfono.

Identificación de publicidad

Los expertos en privacidad recomiendan bloquear el identificador de publicidad interno de su dispositivo Google o Apple, lo que permite el seguimiento de terceros en la mayoría de los dispositivos para una mejor orientación de la publicidad.

En los iPhone, ve a la configuración de Privacidad, luego desplázate hacia abajo hasta Publicidad de Apple y luego desactiva Anuncios personalizados. En los teléfonos Android más nuevos, ve a la configuración de Privacidad y luego a Anuncios, donde puedes tocar Eliminar ID de publicidad.

Preciso o general

Tanto si utilizas Android como iOS, ambos tienen configuraciones que permiten determinar con precisión tu ubicación combinando señales inalámbricas con datos de sensores integrados como el giroscopio, el acelerómetro y el barómetro. Esto ayuda a estimar la posición del teléfono si, por ejemplo, estás dentro de un edificio que bloquea la señal GPS.

Una de las razones para usar esta función es mostrarle a la persona con la que te vas a encontrar exactamente dónde estás. Google dice que sus señales son aleatorias, por lo que no se pueden asociar con una persona o cuenta específica. En cualquier caso, es posible que no quieras que todas las aplicaciones lo sepan, por lo que puedes decirle a tu teléfono que solo comparta su ubicación general.

En los teléfonos Android, desactiva la configuración de Precisión de ubicación para todas las aplicaciones. En los iPhone, actívala o desactívala para aplicaciones individuales.

Tu cuenta de Google

Además de los permisos de las aplicaciones para tu dispositivo, también es una buena idea revisar tu cuenta de Google. Google se vio obligada a ser más transparente sobre sus prácticas de seguimiento de ubicación después de que en 2018 Associated Press publicara un artículo que revelaba que la compañía seguía rastreando los datos de ubicación de las personas incluso después de que optaran por no participar en dicho seguimiento al desactivar una función que la compañía llamaba "historial de ubicación".

Vaya a myaccount.google.com y luego a la sección Datos y privacidad, donde encontrará los controles del historial de ubicaciones. En Cambios recientes, el historial se eliminará después de tres meses, aunque puede cambiar esa configuración predeterminada.

Navegadores

Los navegadores web más populares para teléfonos inteligentes, como Safari o Chrome, podrían revelar tu ubicación, así que intenta usar uno que no almacene información sobre ti, como DuckDuckGo, Firefox Focus o Ecosia.

Si un navegador centrado en la privacidad necesita acceder a su ubicación a través de su dirección IP, lo solicitará primero. También le permitirá eliminar fácilmente sus cookies y otros datos de navegación web.

Encuentra mi dispositivo

También se pueden rastrear teléfonos o tabletas con las funciones Find My de Apple o Find My Device de Google para recuperar dispositivos perdidos. Puedes desactivar esta función si crees que alguien ha obtenido acceso a tu cuenta de Apple o Google.

Bloquear la señal

Algunos sitios web de ciberseguridad recomiendan usar el modo avión, pero no siempre apaga todas las señales, por lo que no debes confiar en él.

Una bolsa Faraday que bloquee las señales sería una mejor opción, pero asegúrese de probarla para asegurarse de que realmente bloquee todas las señales. Y tenga en cuenta que deberá sacar el dispositivo de la bolsa para usarlo.

Compensaciones

Hay tantas formas posibles en que los teléfonos inteligentes (y otros dispositivos como los relojes inteligentes) pueden rastrear nuestra ubicación que resulta difícil ofrecer una lista exhaustiva.

Nuestra relación predeterminada con las aplicaciones, empresas y plataformas es que nos rastreen, “lo que absolutamente nos dificulta examinar todos los canales a través de los cuales se envían nuestros datos”, dijo Ruiz.

“La triste verdad es que, para apagar todo, tenemos que ir a la configuración de nuestro dispositivo y revisar cada aplicación, línea por línea, y tomar decisiones individuales sobre cómo esas aplicaciones recopilan nuestros datos de ubicación”, dijo Ruiz. “Es eso, o desactivar todos los datos de ubicación por completo”, lo que podría resultar en inconvenientes como tener que ingresar manualmente su dirección en aplicaciones de transporte o no obtener indicaciones en vivo de las aplicaciones de mapas, dijo.