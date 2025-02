Pelicans anuncian que Dejounte Murray se rompió tendón de Aquiles

Nueva Orleáns.- La temporada de Dejounte Murray ha terminado.

Los Pelicans de Nueva Orleáns confirmaron este sábado que el destacado base se rompió el tendón de Aquiles derecho y ahora enfrenta un largo proceso de rehabilitación.

Es el golpe más reciente en una campaña malograda por lesiones para los Pelicans, quienes comenzaron el año con la esperanza de que un trío estelar compuesto por Murray, Zion Williamson y Brandon Ingram pudiera llevarlos de vuelta a los playoffs.

Esos tres jugadores nunca estuvieron en la cancha al mismo tiempo esta temporada.

Murray se lesionó el viernes por la noche en un partido contra los Celtics de Boston. La lesión sin contacto inmediatamente generó especulaciones de que había desgarrado un tendón de Aquiles.

El base había entrado en el callejón y erró un tiro. Al perseguir el balón tras la falla, se sujetó la parte trasera del pie derecho y se marchó renqueando hacia el banquillo.

Los Pelicans informaron que una resonancia magnética que mostró la ruptura se realizó el viernes por la noche. Los jugadores y el entrenador Willie Green indicaron después de la derrota 118-116 ante los Celtics, campeones reinantes, que ya sabían que Murray había sufrido una lesión grave incluso antes de que se anunciara el diagnóstico.

“Es horrible, hermano”, dijo el base boricua José Alvarado. “Es mi colega. Al final del día, somos seres humanos y cuando lo vi, me sentí mal por él. No puedo realmente explicarlo. Es algo que sabía que no se veía bien... Él ama este deporte, sé cuánto lo ama. Es desafortunado. Y cuando vi eso, no pude ponerlo en palabras”.

Es la segunda lesión importante en la pierna para Murray, de 28 años, durante su carrera en la NBA. Se perdió la temporada 2018-19 por un desgarro en el ligamento cruzado anterior derecho, durante la pretemporada de lo que habría sido su tercer año con los Spurs de San Antonio.

Los Pelicans (12-37) comenzaron el sábado penúltimos en la Conferencia Oeste y muy fuera de la zona de playoffs. Las lesiones están entre las principales causas por las que este año ha ido terriblemente mal para Nueva Orleans.

Murray ya se había perdido 17 partidos esta temporada por una mano rota. Williamson se ha ausentado de 36 partidos por una variedad de razones, la mayoría problemas con el tendón de la corva izquierdo. Ingram ha perdido los últimos 25 partidos de los Pelicans con un esguince en el tobillo izquierdo.

Herb Jones, uno de los mejores defensores de la liga, se ha perdido 29 partidos por un problema en el hombro derecho. CJ McCollum estuvo ausente de 13 partidos por una distensión del aductor.

Alvarado se perdió 23 duelos por un problema de tendón de la corva.

Murray termina su temporada promediando 17.5 puntos, 7.4 asistencias y 6.5 rebotes por partido. Está en el primer año de un contrato de cuatro temporadas y 114.2 millones de dólares y fue la adición más destacada al roster de Nueva Orleáns el verano pasado, cuando fue traspasado a los Pelicans por Atlanta.

Las rupturas del tendón de Aquiles pueden requerir un período de recuperación de hasta un año en algunos casos, y la rehabilitación de Murray seguramente durará varios meses como mínimo. Eso dejaría en duda la disponibilidad de Murray para el inicio de la próxima temporada, cuya noche de apertura es típicamente a mediados o finales de octubre.