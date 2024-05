Nombran a Hornets a Charles Lee como nuevo head coach

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Los Hornets de Charlotte nombraron el jueves a Charles Lee como nuevo entrenador, con la esperanza de que le dé un vuelco a la tribulada franquicia de la NBA.

Lee, de 39 años, se une a los Hornets después de su paso como el asistente principal de los Celtics de Boston y completará la postemporada con los Celtics antes de unirse a los Hornets de tiempo completo. Lee pasó cinco campañas bajo el mando de Mike Budenholzer antes de unirse a los Celtics el verano pasado.

Lee firmó un acuerdo de cuatro años con los Hornets, según confirmó una persona que tiene conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que los términos no fueron hechos públicos.

Lee reemplaza a Steve Clifford, quien anunció antes del final de la campaña regular que dejaría a Charlotte tras dos temporadas en su segundo periodo con el equipo. Los Hornets terminaron con marca de 21-61 esta temporada para quedar empatado con los Trail Blazers de Portland con la tercera peor marca.

“Los Hornets tienen una talentosa base joven y estoy entusiasmado por el futuro y lo que podemos construir”, indicó Lee. “Hay pocos lugares tan apasionados por el baloncesto como las Carolinas y estoy entusiasmado de venir a Charlotte y ponerme a trabajar”.

Fue parte de los Bucks de Milwaukee campeones de la temporada 2020-21 como asistente y en 10 años en la NBA tiene marca de 510-291 (.637) en la temporada regular.