'No pues muchas gracias': Conade reduce beca de Ale Valencia

Ya terminado el ciclo Olímpico de París 2024, la medallista de bronce en tiro con arco por equipo, Alejandra Valencia denunció que la Comisión Nacional para la Cultura Física y el Deporte (Conade) le bajó el monto de la beca que recibe pese haber salido de Francia con la presea en el cuello.

Lo anterior en un reclamo por medio de sus redes sociales, específicamente de su cuenta de X (Antes Twitter).

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero de que por las reglas de operación que rigen a la Conade me bajaron mi beca después de la medalla Olímpica. No pues, muchas gracias”, escribió la atleta.

Redes | @micozito

Cabe señalar que esta el última de las controversiales decisiones por el organismo que rige la ex corredora Ana Gabriela Guevara.

A la anterior se le unen declaraciones como la de “me lo trago, me lo unto y me lo visto”, “mientras más me ch$%&@n más que me crezco” y la disputa legal con el equipo mexicano de nado sincronizado.

Guevara, ni el resto de la dependencia federal han emitido comentario alguno al respecto de la denuncia presentada por la sonorense de 29 años de edad.