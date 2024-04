Mujeres rarámuris conquistan el tercer lugar del Speed Project en Las Vegas

El pasado fin de semana, un equipo de carreras conformado por mujeres rarámuris recorrió los 550 kilómetros del Speed Project de los Estados Unidos, quedándose con el tercer escalón del podio.

Dicha carrera abarca la distancia desde la ciudad de Los Ángeles California hasta Las Vegas Nevada. No obstante, cuenta con la particularidad de no tener una hoja de ruta para ninguno de los relevos. De igual manera, en el caso particular de las corredoras originarias, estas hicieron su camino sin ropa ni calzado deportivo.

Fueron Yulisa Fuentes, Isidora Rodríguez, Lucía Nava, Argelia Orpinel, Rosa Ángela Parra y verónica Palma las que terminaron la super maratón con relevos de 90 kilómetros cada una y con el nombre del equipo Ra Ra Ra en la espalda.

Cabe señalar que, para Isidora de 46 años de edad, el camino de California a Nevada se une a una larga lista de méritos, misma en la que está su victoria en la Ultra maratón de Los Cañones de Chihuahua en de 2019.