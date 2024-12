Mudryk confirma que prueba antidopaje reveló sustancia prohibida en su sistema

Londres.- Mykhailo Mudryk, uno de los jugadores más caros en la historia del futbol, dijo estar en “completo shock” el martes después de que los resultados de una prueba de dopaje revelaran una sustancia prohibida.

El delantero del Chelsea, que costó 108 millones de dólares cuando fue fichado desde el Shakhtar Donetsk en 2023, afirmó que nunca había infringido las reglas conscientemente.

“Puedo confirmar que he sido notificado de que una muestra que proporcioné a la FA contenía una sustancia prohibida”, escribió Mudryk en una publicación en Instagram. “Sé que no he hecho nada malo y mantengo la esperanza de volver pronto al campo”.

El Chelsea indicó que Mudryk, de 23 años, fue contactado por la Asociación de Fútbol Inglesa tras un “hallazgo adverso” en una prueba rutinaria de orina. La FA no comentó sobre la situación cuando fue consultada por The Associated Press y el Chelsea no indicó si había sido suspendido. Mudryk fue incluido por última vez en un equipo del Chelsea como suplente no utilizado el primero de diciembre.

“El Club y Mykhailo apoyan completamente el programa de pruebas de la FA y todos nuestros jugadores, incluido Mykhailo, son sometidos a pruebas regularmente”, dijo el Chelsea en un comunicado. “Mykhailo ha confirmado categóricamente que nunca ha usado conscientemente ninguna sustancia prohibida. Tanto Mykhailo como el Club ahora trabajarán con las autoridades pertinentes para establecer qué ha causado el hallazgo adverso”.

Mudryk ha participado en nueve encuentros para el Chelsea esta temporada, pero solo ha jugado una vez en la Liga Premier. Las regulaciones antidopaje de la FA establecen que es “deber personal del jugador asegurarse de que ninguna sustancia prohibida entre en su cuerpo”.

Mudryk era uno de los jugadores más buscados en Europa cuando se convirtió en el último gran fichaje del Chelsea bajo los propietarios estadounidenses Todd Boehly y Clearlake Capital. Se informó ampliamente que era un objetivo del Arsenal antes de completar su traslado desde el Shakhtar Donetsk al Chelsea. Se le otorgó un contrato de 8 años y medio, lo cual es inusual en el fútbol.

Sin embargo, hasta ahora ha tenido dificultades para estar a la altura de las expectativas y su precio, habiendo hecho solo 26 inicios de liga.