Mi continuidad depende de la directiva: Mauricio Barbieri

Ciudad Juárez- Luego de caer por tercer partido consecutivo, Mauricio Barbieri, entrenador de los Bravos de Ciudad Juárez dejó su continuidad en manos de la directiva una vez terminado este torneo.

Lo anterior después de caer por marcador de 4-2 como locales ante el Atlético San Luis y de haber recibido ocho goles en contra en menos de una semana.

“Los últimos tres resultados han sido muy malos, no hay otra cosa que decir. Mi continuidad la decide la directiva, yo ya había dicho que cuando tuve la oportunidad de haberme ido no lo hice y desde entonces sé que me pueden tocar resultados muy buenos o como los últimos tres”, expresó el brasileño.

No obstante, con un contrato que vence al final del presente certamen, quien llegara a principios de este año, señala que está dispuesto a seguir si la directiva puede prometerle continuidad y un proyecto a futuro.

“Si se piensa que se tiene que hacer un trabajo para construir un equipo a futuro, yo estoy perfectamente consciente de que estoy haciendo ese trabajo. Si hay intención del club de tener un proyecto a largo plazo yo estoy dispuesto a escuchar y quedarme”, añadió.

Con la jornada terminada, el cuadro de las tierras de Juan Gabriel dormirá penúltimo de la tabla con 10 unidades, solo por encima de Santos Laguna.

No será hasta el viernes cuando se topen de frente con los Gallos Blancos de Querétaro como visitantes.