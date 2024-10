Mets apalea y le saca ventaja a los Filis

Foto: Associated Press

Nueva York- Francisco Lindor esperó un mes para volver a la alineación en el Citi Field. El martes, cuando finalmente lo hizo, ¿fue todo lo que había imaginado?

“Fue mejor”, dijo el puertorriqueño, con el destello de su sonrisa característica. “Muy divertido, muy especial”.

En casa por primera vez desde el 8 de septiembre tras ser marginado por una lesión en la espalda, el campocorto estrella de los Mets fue vitoreado con cánticos de “¡MVP!” por parte del público que llenó completamente el parque y que también continuó cantando felizmente su canción de entrada, “My Girl” de The Temptations.

En el plato, Lindor se fue de 5-1 con un doblete remolcador en el octavo episodio que selló la victoria de Nueva York, 7-2 sobre los Filis de Filadelfia en el tercer juego de su Serie Divisional en la Liga Nacional.

“Fue asombroso, asombroso. Los fanáticos dieron un gran espectáculo”, dijo Lindor. “Gran ambiente”.

Lindor, contendiente por el premio al Jugador Más Valioso (MVP), se lesionó la espalda el 13 de septiembre en Filadelfia y solamente jugó un episodio en los siguientes 10 juegos antes de regresar el 27 de septiembre en Milwaukee.

Luego de dos semanas de dramáticos giros y vueltas en la carretera, los Mets regresaron el martes a su casa por primera vez desde el 22 de septiembre.

“Siempre estuve convencido de que regresaría, pero nunca se sabe”, dijo Lindor.

El primer bateador en el orden es una enorme razón por la que los Mets fueron capaces de llegar tan lejos y merecer dos juegos de Serie Divisional en Queens.

En medio de un conjunto de contribuciones decisivas, su jonrón del empate en el noveno episodio el 11 de septiembre en Toronto rompió el intento sin hit de Bowden Francis y derivó en una victoria crucial para los Mets. Su cuadrangular de la ventaja el 30 de septiembre en Atlanta aseguró un lugar en la postemporada.

El jueves, Lindor también luchó en cuenta de 1-2 para provocar una base por bolas en 8 lanzamientos iniciando el noveno capítulo ante el cerrador estelar Devin Williams en Milwaukee, ayudando a preparar el vuelacercas de Pete Alonso para irse arriba y salvar la temporada de Nueva York en el juego decisivo de comodines.

“Me encuentro en un buen lugar ahora mismo. Estoy viviendo la vida que siempre quise”, dijo Lindor.

Tras un arduo trabajo con los preparadores físicos durante semanas para volver al terreno de juego, Lindor recibió una enorme ovación durante las presentaciones protocolarias antes del tercer juego. Los cánticos de “¡MVP! ¡MVP!” iniciaron incluso antes de que su nombre fuera mencionado.

Luego, en el primer episodio, los fanáticos en el Citi Field una vez más cantaban junto con el tema “My Girl” mientras se acercaba al plato.

“Tenemos que jugar bien aquí, de lo contrario también recibiremos abucheos”, dijo Lindor antes del juego, generando risas entre los reporteros.

Lindor tiene que pasar por una larga rutina previa al juego junto a los preparadores físicos a fin de mantenerse lo suficientemente saludable para jugar. Sin embargo, dice que está “en una muy buena posición”.

“No puedo agradecer lo suficiente por cómo ellos han hecho su trabajo. Es uno de esos casos en el que, si me siento por mucho tiempo y me levanto, lo siento. Pero no es tan malo”, dijo Lindor. “Ninguno de los que está jugando béisbol ahora mismo está libre de dolor. A todos nos está sucediendo algo. Mi espalda se encuentra en una mejor situación. Ni siquiera pienso en ella en este momento”.