Los muchos cambios de la 'nueva' Premier League

Foto: Associated Press

Para la temporada 2024-25 que comienza el viernes, hay cinco entrenadores recién contratados, alrededor de 1.6 mil millones en nuevos jugadores (y contando), nueva tecnología de fuera de juego, regulaciones financieras actualizadas y un calendario de partidos modificado.

Se movieron los banquillos

Una cuarta parte de los entrenadores se harán cargo de un partido de la Premier League por primera vez, con Liverpool (Arne Slot), Chelsea (Enzo Maresca) y Brighton (Fabian Hurzeler) tanto Southampton (Russell Martin) como Ipswich (Kieran McKenna) obteniendo el ascenso sin entrenadores que posean experiencia en la máxima categoría. Agregue a Julen Lopetegui siendo el nuevo hombre en West Ham después de cuatro años y medio de David Moyes al mando y Steve Cooper reemplazando a Maresca en Leicester, y los banquillos se verán diferentes esta temporada. La atención se centrará en Slot y en el estilo que busca implementar en el Liverpool después de los casi nueve años del equipo con el popular Jurgen Klopp, ahora decantándose por un juego de posesión.

Casi no se movió el mercado

Los 20 clubes de la Premier League han gastado tanto en nuevos jugadores en esta ventana de transferencia como los de España, Italia y Alemania juntos, según transfermarkt.com. Entonces, ¿por qué se siente un verano tan lento de negociación? Tal vez porque no ha habido acuerdos de gran éxito, y el más caro es el delantero Dominic Solanke, que se mudó al Tottenham desde el Bournemouth por 65 millones de libras (83 millones de dólares). Sin embargo, muchos acuerdos por entre 30 y 70 millones de dólares se acumulan rápidamente, y todavía quedan tres semanas en la ventana, durante las cuales se espera que Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal y Chelsea intervengan. El City (Savinho) y el Arsenal (Riccardo Calafiori) solo han hecho un nuevo fichaje hasta ahora y el Liverpool no ha hecho ninguno. No sería sorpresivo que al final de la fecha límite de transferencias el 30 de agosto, los clubes de la Premier League hayan gastado mucho más de 2 mil millones, incluso si la mayoría está imponiendo las reglas financieras más estrictas de la liga.

El offside semiautomático

Se espera que las decisiones de fuera de juego se tomen mucho más rápido en la Premier League esta temporada. Se introduce por primera vez la tecnología semiautomática del fuera de juego, y el nuevo sistema se lanzará durante la primera mitad de la temporada. Varias cámaras rastrearán los movimientos del jugador y registrarán la posición del cuerpo que sea relevante para una decisión de fuera de juego. Los datos se procesan con inteligencia artificial para crear una línea de fuera de juego en 3D que avisa al equipo de árbitros del VAR. Se espera que tome un promedio de alrededor de 30 segundos del tiempo la decisión, que hasta ahora los oficiales del VAR tomarían manualmente. Los fueras de juego semiautomáticos se utilizaron en la Copa del Mundo de 2022 y en la reciente Eurocopa.

El Fair Play Financiero sigue vigilando

La temporada pasada en la Liga Premier fue notable para algunos clubes, como el Everton y el Nottingham Forest, que recibieron deducciones de puntos por infringir las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la competición, que ahora se están aplicando de manera más estricta. La próxima temporada es el último año de esas regulaciones, con dos nuevos límites de gasto que se están probando antes de su introducción a partir de la temporada 2025-26. Los equipos de la primera división de Inglaterra probarán un sistema de “Reglas de Costo de Plantilla”, que limitará el gasto en jugadores al 85% de los ingresos de fútbol de un club y las ganancias o pérdidas netas en las ventas de jugadores. Un segundo sistema llamado “Anclaje de Tope a Fondo” limita el gasto a un múltiplo del premio combinado más bajo en dinero y dinero en efectivo de los derechos de televisión que se prevé que gane un equipo. La liga dijo que los sistemas tenían como objetivo “mejorar y preservar la sostenibilidad financiera de los clubes y el equilibrio competitivo de la Premier”, así como “promover las aspiraciones de los clubes”.

Se acabó la navidad

Si la Premier League es conocida por ser de tiempo completo, más aún esta temporada. Esta vez no hay pausa invernal para los clubes, ya que la temporada comienza más tarde, para dar a los jugadores más tiempo para recuperarse de los torneos internacionales de este verano. El año pasado, por ejemplo, se llevaron a cabo cinco juegos cada fin de semana durante un período de dos semanas, lo que les dio a los equipos al menos un fin de semana libre durante enero. Todas las demás grandes ligas de Europa tendrán un receso de invierno.