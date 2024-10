Lo fácil habría sido mantener hasta el final a Barbieri: director deportivo

Ciudad Juárez.- Los Bravos de Juárez cesaron a falta de tres fechas para concluir el Torneo Apertura 2024 a su técnico Mauricio Barbieri, quien dejó al equipo en penúltimo de la tabla general con solo 10 puntos. Este miércoles en conferencia de prensa habló Fran Sánchez, director deportivo de la institución, sobre el por qué de esta decisión.

“Me pareció oportuno dar la cara, soy el máximo responsable que pasa en el tema deportivo; quiero agradecer a Mauricio y a su cuerpo técnico por su trabajo en la institución, fue una decisión difícil, complicada, lo fácil habría sido mantener hasta el final al cuerpo técnico, pero las sensaciones no eran buenas. Mauricio no es el responsable de todo, pero como es importante todo lo que sucede, hay que tomar decisiones y se optó por cambiar", dijo.

Mauricio Barbieri fue insistente todo el torneo, ya que no dejó de señalar las promesas que la directiva no le cumplió en el tema de los refuerzos a tiempo, pero al respecto el directivo dio su versión.

“No es solo la responsabilidad del entrenador, pero yo particularmente no comparto las declaraciones que hizo el otro día (Barbieri), eso no quiere decir que esté fuera por las declaraciones, no es el caso, pero no comparto las reflexiones porque eso ya lo habíamos hablado previamente y no siento que los resultados del equipo tuvieran que ver con lo que mencionó (falta de refuerzos). Si analizamos procesos la mayoría tienen un denominador común que es la estabilidad y la estabilidad pasa por el entrenador, el director deportivo, el jugador, los directivos y está claro que ahora mismo no hubo estabilidad", explicó Sánchez.

Sobre quién podría ser el próximo técnico del cuadro fronterizo, el director deportivo español no dijo nombres, pero sí adelantó algo.

“Salvador (Valero), Mauricio, el entrenador que venga va a saber siempre que esta dirección deportiva lo que hacemos en mi metodología es dos tipos de seguimiento: de jugadores tanto propios como los que queremos fichar y luego apoyar al entrenador y sentarme con él. Ahora mismo tenemos un proceso de selección abierto, me he ido entrevistando con algunos técnicos pero no de ahora en Juárez, sino en cualquier club que he estado, una de mis responsabilidades es conocer a los entrenadores y no cuando cambien ponerme a buscar. Es un proceso. Tenemos cosas avanzadas, perfiles que nos gustan mucho, pero ahora mismo tenemos confianza en "Salva" para estos tres partidos que son muy importantes”, finalizó.

Bravos cerrará las tres últimas jornadas del torneo con Salvador Valero al frente del equipo, quien fungia como director técnico de la categoría Sub-23.