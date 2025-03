La Previa Bravos vs Puebla: el caballo no caballea y el camote no camotea

Ciudad Juárez.- Los Bravos de Ciudad Juárez regresan de la fecha FIFA la tarde de este sábado para enfrentar a los muy golpeados Camoteros del Puebla. Es encuentro de dos escuadras con necesidades diferentes, pero necesitadas al fin y donde los dos equipos piensan de manera idéntica: Hay que ganar.

Rengo rengo el caballo

Por el lado de la localía hará acto de presencia un equipo trastocado, en lo físico y en lo táctico. Unos Bravos que parecen estar consumidos por la mentada marca de los 19 puntos que gana importancia en el cierre de torneo mientras el funcionamiento se cae de poquito a poco, además de que las casi dos decenas de unidades ya no garantizan el pase a la postemporada.

Decimos “se cae” el funcionamiento por que es así. Podrán llegan mil veces a portería en los minutos finales, pero dejar ir la posesión de la pelota por media hora ante las Chivas y 60 minutos frente al San Luis no es precisamente funcionar muy bien. Súmele la doblada de manos que les pusieron los Tuzos del Pachuca por que no se apretó la marca cuando se tuvo que apretar.

En lo físico Juárez ya resintió y sigue resintiendo los efectos del “110 por ciento” de Martín Varini. Se espera que Guillermo Castillo (Que no se llama así, pero así nos dijo que le dijéramos) haya usado la fecha FIFA para terminar de componer una sobrecarga muscular, misma que lo vio de regreso ante los tapatíos, pero que solo le permitió jugar 15 minutos.

Lo de Óscar Estupiñán sigue siendo una incógnita, solo su planta del pie sabe cuando va a sanar en su totalidad y la presencia del colombiano entre los titulares sigue en duda. El que no está en duda (Desafortunadamente) es Moisés Mosquera que todavía no puede dar 90 minutos sólidos a la defensiva.

El camote no camotea.

La franja no franjea y el camote no camotea ni, aunque le pongan leche. Puebla sufre por oficio, casi por estricta orden judicial, o si ya no judicial, cuando menos sí divina. No son últimos por que para su fortuna existen los Santos de la Comarca Lagunera y los Xolos de Tijuana. Suman apenas ocho puntos y han caídos descalabrados en cuatro de sus últimos cinco partidos.

Eso de defender en la Angelópolis es más complicado que ir de misionero a la frentera entre Sudán y Sudán del Sur. Los muchachos de Pablo Guede jugaron más, tiraron más y corrieron más que el mismísimo diablo. A pesar de todo eso los tres tiros del Toluca alcanzaron para partir en dos a una zaga que no pudo hacer nada. A Juan Fedorco, cabe señalar, lo agarraron una y otra vez como al Tigre de Santa Julia.

Al ataque el único que resalta es lo que queda de Luis Quiñones: pone ganas, pone condición y pone las piernas. Para su desgracia pasa más tiempo en propia media cancha supliendo en las labores que sus compañeros no hacen.

Por dónde y a qué hora

El encontronazo entre equinos y enfranjados tiene la hora pactada para las 5:00 de la tarde desde el Estadio Olímpico Benito Juárez y podrá seguirse a través de las señales de Azteca Deportes.

Las tarjetas y el control de la disciplina quedarán a cargo del Licenciado en Cultura Física y Deportes de Guadalajara Jalisco: Daniel Quintero Huitrón.