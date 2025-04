Foto: Associated Press

2/2 Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

1/2 Foto: Associated Press

Washington, D.C.- Hace siete años, cuando una candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá y México fue premiada con la sede de la Copa del Mundo 2026, las divisiones creadas por los aranceles —sí, también en aquel entonces— y una propuesta de muro fronterizo pasaron inadvertidas por alto debido a las alianzas políticas y económicas de larga data entre los vecinos.

Carlos Cordeiro, entonces presidente de la Federación de Estados Unidos de fútbol, articuló que "la unidad de las tres naciones" era el tema predominante. "Un mensaje poderoso", lo llamó.

Bueno, aquí estamos ahora, con la máxima cita del fútbol en América del Norte dentro de aproximadamente 15 meses, y el presidente Donald Trump de nuevo en el cargo, incitando guerras comerciales entre los vecinos, por no mencionar a nivel mundial, al imponer aranceles que vienen, luego van, luego regresan, con más promesas, incluyendo lo que el mandatario republicano llama "aranceles recíprocos" a partir del miércoles.

Es difícil saber cómo, exactamente, las actuales fisuras geopolíticas, que se hacen aún más evidentes cada vez que Trump o aquellos en su administración hablan provocativamente sobre hacer de Canadá el estado 51, podrían afectar el Mundial, su organización y coordinación, los planes de viaje de los aficionados y más.

"Creo que lo hará más emocionante", fue la opinión de Trump durante una aparición en la Oficina Oval con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el mes pasado. "La tensión es algo bueno".

¿Vendrá el mundo a la Copa del Mundo 2026 y a los Juegos Olímpicos 2028?

Dado que Estados Unidos también se está preparando para recibir al mundo para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en junio, la Copa Ryder de golf en septiembre y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, la pregunta se convierte en: ¿Querrá el mundo venir?

Y, teniendo en cuenta las políticas fronterizas y visados de Trump, ¿podrá el mundo hacerlo?

Alan Rothenberg, quien estuvo al frente del comité organizador de la Copa del Mundo de 1994 y supervisó con éxito la candidatura para albergar la Copa Mundial Femenina de 1999 como entonces presidente de la Federación de Estados Unidos, cree que las respuestas a esas preguntas son "Sí".

Al señalar inquietudes sobre los dos últimos mundiales, en Rusia en 2018 y Qatar en 2022, indicó que aún así atrajeron totales de asistencia superiores a 3 millones cada uno.

"La gente ama a Estados Unidos en todo el mundo; francamente, no tendríamos el problema de inmigración que estamos enfrentando si no fuera así, así que mucho de esto es de gobierno a gobierno", dijo Rothenberg. "Un aficionado apasionado del fútbol no se detendrá por eso".

No cree que una de las naciones anfitrionas se retire de la Copa del Mundo, digamos, o que otros países puedan boicotear, como sucedió en los Juegos Olímpicos de Verano de 1976, 1980 y 1984.

"Más que nada, lo verán como una oportunidad para, quizás, un acercamiento, en lugar de escalar las tensiones", dijo Rothenberg.

"Además, desde un punto de vista organizativo, si Canadá o México se retiraran" de la Copa del Mundo, dijo, "Estados Unidos se encargará de los partidos en un abrir y cerrar de ojos".

Espectadores abucheando el himno nacional de Estados Unidos

Aún así, dado que la postura de la Casa Blanca sobre los aranceles y la guerra de Rusia en Ucrania han puesto a Europa en alerta, y las relaciones con otros países se han vuelto tensas, no sería una sorpresa si los estadios de fútbol para los partidos de Estados Unidos en el Mundial ofrecieran el mismo tipo de sentimiento antiestadounidense que se escuchó cuando los espectadores en Canadá abuchearon "The Star-Spangled Banner" durante el torneo Nations Face-Off de hockey en febrero.

La FIFA, el organismo rector del fútbol, no respondió a las solicitudes de comentarios de The Associated Press, pero Infantino nunca ha ocultado su admiración por Trump, lo que a menudo demuestra a través de las redes sociales. Se han reunido al menos cinco veces desde las elecciones en Estados Unidos en noviembre.

La semana pasada, cuando Kirsty Coventry fue elegida presidenta del Comité Olímpico Internacional, convirtiéndose en la primera mujer en esa posición, se le preguntó cómo trabajaría con Trump y qué les diría a los atletas sobre viajar a Estados Unidos para los próximos Juegos.

"He estado lidiando con, digamos, hombres difíciles, en posiciones altas desde que tenía 20 años", dijo Coventry con una sonrisa, "y ante todo, lo que he aprendido es que la comunicación será clave. Eso es algo que sucederá desde el principio. Y mi firme creencia es que el presidente Trump es un gran amante del deporte. Querrá que estos Juegos sean significativos. Querrá que sean un éxito".

Refiriéndose a las preocupaciones sobre si la administración podría negar visas a algunos atletas, agregó: "No nos desviaremos de nuestros valores... de solidaridad para asegurar que cada atleta que califique para los Juegos Olímpicos tenga la posibilidad de asistir a los Juegos Olímpicos y estar seguro durante los Juegos Olímpicos".

La suposición predominante entre los involucrados en los Juegos Olímpicos es que Trump asegurará que los Juegos de 2028 sean un éxito.

Como lo expresó el presidente del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, Gene Sykes: "No puedo hablar por él, pero creo que es el tipo de persona que probablemente cree que hacer que estos vayan muy, muy bien es un reflejo de su liderazgo".

¿Afectarán los aranceles y otras políticas de Trump el Mundial de fútbol?

"El resultado más probable es que las tonterías de Trump no tendrán un impacto", dijo Andrew Zimbalist, profesor de Smith College y experto en las finanzas del deporte.

"Mi suposición es que si las relaciones entre Canadá y Estados Unidos se deterioran hasta el punto de que hay restricciones de viaje y restricciones de gasto", dijo Zimbalist. "Trump —al igual que está haciendo excepciones todo el tiempo en sus políticas de aranceles— haría una excepción por un mes o seis semanas".

Las federaciones de fútbol de Estados Unidos y Canadá declinaron las solicitudes de AP para comentar sobre cómo las políticas de la Casa Blanca podrían afectar la Copa del Mundo 2026.

Gabriela Cuevas, quien representa al gobierno de México ante la FIFA, dijo que considera los aranceles y el evento de fútbol "asuntos separados", y agregó que cree que "el Mundial podría ser una vía para entablar una conversación".

Los observadores tienden a estar de acuerdo, diciendo que la logística, como la cooperación en seguridad o el transporte de equipos de ciudad a ciudad — o de país a país — no debería verse obstaculizada cuando se trata del Mundial, programado para llevarse a cabo en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Sin embargo, las fronteras podrían convertirse en un problema.

"Lo principal que la FIFA necesita mover para este evento no son piezas de automóviles, ni trigo, ni electricidad. Son personas. Esa es tu verdadera preocupación", dijo Victor Matheson, profesor de economía en el College of the Holy Cross en Worcester, Massachusetts.

"Lo que antes eran cruces fronterizos bastante razonables podría volverse mucho más desafiante, simplemente porque ambos lados aumentan su nivel de inspecciones y Estados Unidos, en particular, reduce los servicios gubernamentales que permiten a las personas moverse eficazmente entre países".

En cuanto a los aficionados, Germán Camacho Pacheco, un empresario mexicano de 29 años, dijo que "el fútbol es religión" en su país, por lo que cuando se trata del Mundial, "no creo que les importe los aranceles".

Camacho, vistiendo la camiseta del club Monterrey del defensor Sergio Ramos mientras se dirigía a ver un partido en un bar deportivo en la Ciudad de México, dijo que no espera que haya ningún efecto en absoluto en el Mundial "a menos que esto pase de una guerra comercial a una guerra real".