La Previa Bravos vs Atlas: El duelo de los polos opuestos

Ciudad Juárez- Los Bravos de Ciudad Juárez arrancarán esta noche su paso por el Apertura 2024 en estas mismas tierras de Juan Gabriel ante los Zorros Rojinegros del Atlas. Ambas escuadras buscarán recomponer sus respectivos caminos, no obstante, los dos rumbos son muy diferentes y marchan hacia polos totalmente opuestos.

Ir Par'rriba

El equipo de casa regresa de manera oficial al Olímpico Benito Juárez después de haber estado muy ocupados con su gira de amistosos. Los de Mauricio Barbieri llegan con un plantel casi intacto con respecto al torneo pasado. Las únicas sumas son las del ahora ex necaxista César López y el mexicoamericano traído de los Rayados de Monterrey Jonathan González. El par de contrataciones parecen haber llegado para darle profundidad a un mediocampo que no tiene el más amplio de los recambios.

Si algo quedó claro en los duelos de preparación es la solidez defensiva de los fosforescentes. El amo y señor de la línea de atrás se llama Moisés Mosquera que aparenta estar de regreso tras medio torneo de andar como boya (Flote que flote) en el fondo de la cancha. Salió en plan grande rompiendo siete contraataques contra el Deportivo Cali el pasado sábado y está más que obligado a seguir con la misma tónica ante la ausencia de Francisco Calvo que todavía no regresa de la Copa América que lo vio enfundarse en la casaca de costarricense.

Por el lado de la ofensiva, Juárez ha encontrado la forma de hacer goles con suerte, la bendición de Jesús el nazareno y el tino al arco de Ángel Saldívar. No obstante, el último compromiso previo contra los colombianos expuso a un equipo que se las ve más negras que el carbón para meter la de gajos en el fondo de la red cuando no está presente Aitor García. Les va a costar la cosa si el español no anda fino,

A pesar de las carencias ofensivas y de los aciertos que las tapan, la tendencia de los caballos indicaría que tienen todo para ir al alza. A fin de cuentas, este fue el mismo equipo que resucitó en pleno Día de Pascua y de ahí se fue de corridito para llevarse 13 de los últimos 18 puntos disputados.

Ir Pa'bajo

Los Zorros, por su parte, parecen tener todo para seguir en los mismos modos con los que cerraron el certamen pasado. No han terminado de cuadrar después de aquel bicampeonato ya lejano para la afición, misma que no ha visto más que infinidad de lesiones y la parte de abajo de la tabla.

Parece ser que la única lucha del cuadro tapatío para este 2024 será contra el cociente y el monstruo del descenso económico al peligrar de manera constante junto con los Cañoneros del Mazatlán, los Xolos de Tijuana y con los mismos Bravos hasta que no demuestren lo contrario.

Si bien, ya reportaron Adrián Mora y Leo Flores, la única alegría para los de las tierras tequileras es la llegada del exótico y medio calvo montenegrino Uros Durdevic. No obstante, su incorporación es una de cal por dos de arena ya que arribó incluido en un intercambio con el Sporting Gijón dentro de la transferencia por Jordy Caicedo.

Por dónde y a qué hora

El encontronazo entre los de los burritos y los de las tortas ahogadas tiene la hora programada para la 9:10 de la noche en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Las hostilidades del mismo podrán sintonizarse a través de Fox Sports y la plataforma de streaming VIX Plus.