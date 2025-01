La Previa Bravos-Santos: Los trabados contra el Santo Cristo

Ciudad Juárez.- Los Bravos de Ciudad Juárez se toparán esta noche con un viejo conocido. Un rival que saca chispas en la frontea en los Santos de la Comarca Lagunera. A la cita llegan unos Bravos trabados y unos torreoneros a los que no les cuadra nada con nada.

Trabado como mandíbula de trailero

Así llega Bravos, no hace falta ser más gráficos. Juárez se defiende extremadamente bien, todavía mejor si se le compara con el torneo pasado. Volvieron a salir fuertes en la parte de atrás dentro de la capital mundial del zapato: ganaron el 63 por ciento de sus entradas por la bola, interceptaron 10 balones y recuperaron la cuantiosa cantidad de 57 pelotas.

El problema no es en el sector defensivo, ni siquiera lo es Moisés Mosquera con su más que terca (Pero inexistente) movilidad al ataque. La bronca es enfrente y es muy marcada: generaron cero (Sí, cero) oportunidades de ataque ante el cuadro de Guanajuato. Se apuraron al final después del gol de James Rodríguez, sin existo alguno.

Cuando eres incapaz de trabajar al ataque es muy lógico que la única de peligro que tiene tu rival (Sea o no penal) te termina matando. La gran tarea de Juárez hoy es esa: atacar. Atacar queriendo atacar y no metiendo centros sin ton ni son, para algo están Jairo Torres, Guillermo Castillo (Que no se llama así, pero así nos dijo que le dijéramos) y Óscar Estupiñán.

Es todavía más imperante volverse agresivo en la cancha cuando del otro lado tienen a un rival al que no le funciona nada ni atrás ni adelante.

Como el Santo Cristo

Los comandados por Marcos Ignacio Ambriz Espinoza llegan más golpeados que el santo cristo en viernes santo. Le tocó ver debutar a los titulares del tricampeón América que ya regresaron de vacaciones y el resultado de aquella catástrofe fue un casi pornográfico 4-1 favor el ame.

Tuvieron cuatro claras de gol y las cuatro las fallaron. Si no le pegaban para afuera le pegaban al poste y si no era al poste era una atajada Luis Ángel Malagón. El asunto era incomodo de ver tanto por enfrente cono por atrás, le pasaron por encima a su defensa, les hicieron un día de campo en el área y ni los invitaron.

Parte del error fueron también los muchos descuidos a la hora de mover el balón. Las Águilas les interceptaron la bola en 10 ocasiones y los forzaron a soltar la de gajos en 46 ocasiones. Si le suma las fallas entonces tiene usted una receta perfecta para perder cualquier partido de futbol.

La única buena noticia para los de la Laguna es que no hay bajas por lesión.

Por dónde y a qué hora

El duelo entre los fosforescentes y los esmeraldas tiene hora pactada para las 8:00 de la noche y se podrá seguir a través de las señales de Azteca Deportes.