La previa Bravos-América: El cuento del caballo cojo

Ciudad Juárez.– Los Bravos de Ciudad Juárez repiten como locales esta noche para enfrentar a las Águilas del América en el último compromiso de la doble jornada. La visita llega hasta esta frontera a medio volar y tratando de recomponer el paso. Los locales, por su parte, parecen llegar todavía fundidos del esfuerzo físico de los últimos dos encuentros y sin mucho recambio.

Un águila sin alas

Tal y cono dicta la moda del americanismo de los últimos años, el reinante bicampeón no termina por agarrar ritmo. Han ganado un encuentro y perdido dos para quedar en el décimo tercer puesto de la tabla. El mal arranque ya los vio caer de manera sorpresiva ante el Atlético San Luis que les aboyó la corona y apenas el miércoles se volvieron a tropezar con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León.

Los de Coapa pasaron las de Caín a la hora de defender, que no hubiera sido gran problema por sí solo pues supieron aguantar las embestidas de André-Pierre Gignac y mantuvieron el arco en cero hasta el minuto 86 cuando Marcelo Flores llegó casi desde ultratumba para clavarle el único tanto del partido a Luis Ángel Malagón.

He ahí el problema de las aves capitalinas, tuvieron por lo menos cinco oportunidades para meterse en el marcador y no sufrir a la postre en los últimos segundos de hostilidades. De haber concretado por lo menos una, el trámite del asunto hubiese sido pode demás diferente ante los felinos.

No obstante, pese a todas las penurias, el equipo fronterizo parece ser un trampolín para americanistas, diseñado para arreglar lo que se tenga que arreglar y para conseguirle tres puntos a un André Jardine que ya empieza a sentir presión sobre los hombros. Presión que no es precisamente la de la altura de la Ciudad de México. Cabe señalar que Juárez arriba a la curta fecha dando más tumbos que un gordo cayéndose por las escaleras y por nada más que la gracia del señor.

Sin piernas, sin refuerzos, sin nada

El equipo fosforescente se quedó en casa sin todavía poderse reponer de la “bomba” mediática de Mauricio Barbieri que ya no pudo con su alma y que no tuvo pecho de bodego para guardarse los descontentos con la directiva. Exigió refuerzos (Que no tiene) para compensar el desgaste físico de un caballo que ya no tiene patas y que ya no puede galopar más.

“Hasta ahora la institución ha fallado totalmente en traer los refuerzos que prometió. Estamos haciendo lo mucho que podemos con las condiciones que tenemos, pero no le puedes decir nada a jugadores que vienen de jugar 90 minutos. No les puedes decir que corran más, no les puedo reprochar más”, dijo el entrenador después de perder con Pumas.

Todas las carencias fueron más que evidentes la tarde del miércoles contra los Pumas de la UNAM. No alcanzaron los pasos para regresar en una reconversión que ya de por sí es defectuosa. Moisés Mosquera volvió a ser un auténtico desastre y el medio campo se aferró a jugar en corto pese a los muchos peligros que les terminaron por costar el resultado.

La más cruda de las realidades es que para hoy no se puede esperar nada del cuadro de las tierras de Juan Gabriel. Nada por lo menos de su parte a la ofensiva, los únicos que podrían hacer el trabajo en algún balón suelto, en alguna chiripada, o, en todo caso en una pelota parada, serían Aitor García o Ángel Saldívar.

A todo esto, se le va a sumar un Estadio Olímpico Benito Juárez que seguramente les va a jugar en contra. A fin de cuentas, las Águilas jueguen bien o mal, son un fenómeno que mueve masas en donde de quiera que se paran. Si hablamos de esperar cosas… Se podrían esperar por lo menos tres goles a favor del 15 veces campeón.

Por dónde y a qué hora

El encontronazo entre los capitalinos y los fronterizo tiene la hora pactada para las 9:10 de la noche y podrá sintonizarse a través de las señales de Fox Sports y el servicio de streaming de VIX Plus.

La disciplina y el fino arte de sacar tarjetas quedará a cargo del silbante jarocho Maximiliano Quintero Hernández.