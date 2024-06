Kidd lleva a los Mavs a las Finales de la NBA tras caótico final

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Dallas.- A Jason Kidd no le encanta la reivindicación personal.

Liderar a los Mavericks de Dallas a las Finales de la NBA como su entrenador 13 años después de haber sido el base durante el único campeonato para la franquicia, significa más para Kidd que demostrar que estaba en lo correcto sobre Luka Doncic y Kyrie Irving necesitando tiempo para crecer como un dúo con potencial de campeonato.

Hay una parte del hombre de 51 años, un jugador del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith, que cree que no tiene mucho que demostrar.

“Sé cómo ganar”, dijo Kidd. “Lo he hecho desde la primaria hasta el máximo nivel. He ganado medallas de oro. He ganado campeonatos. Y gané un campeonato como entrenador, como asistente de entrenador. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo como entrenador en jefe”.

Cuando los Mavericks inicien ante los Celtics de Boston el Juego 1 el jueves por la noche, habrán pasado tres meses desde un desliz de 1-6 que una vez más puso en duda la continuidad de Kidd como entrenador en Dallas.

Los Mavs estarán a casi 14 meses de Kidd lidiando con preguntas sobre su seguridad laboral y la curiosa decisión del club de renunciar cuando faltan dos juegos, aún con la posibilidad de llegar a la postemporada.

La pareja Doncic-Irving había fallado en los dos meses posteriores al lujoso intercambio que llevó a Irving de Brooklyn en 2023. No importa que apenas un año antes, el debut como entrenador de Kidd en Dallas terminó con el primer viaje de Doncic a las finales de la Conferencia Oeste.

“Supongo que tienes que superar algunos fracasos para creer que realmente va a funcionar”, dijo Kidd, cuyo título como asistente llegó siendo parte de los Lakers de Los Ángeles en la burbuja de los playoffs en 2020. “No éramos muy buenos. Pero está bien. Por mucho que la gente sienta que deban ser canjeados o despedidos por los fracasos, algunas veces es triste. Tuvimos que pasar por eso”.

Ahora, Kidd intentará convertirse en la octava persona en ganar un título como jugador y entrenador de la misma franquicia.

Kidd lo intentará dándole tiempo a la combinación de las perennes estrellas Irving y Doncic para que se maceraran y persuadiendo a los magos ofensivos para que jugaran a la defensiva.

“Él entiende mi papel y el de Kyrie porque él ha estado en ese papel”, dijo Doncic sobre el dos veces ganador de la medalla de oro olímpica. “Entonces él nos ayuda mucho. Pero todos. Mantuvo a todos juntos. Estuvimos muy abajo, especialmente durante la temporada. Hubo altibajos todo el tiempo, pero él nos mantuvo unidos”.

Kidd y su staff dieron un giro con los intercambios de mitad de temporada por P.J. Washington, y Daniel Gafford, un protector de aro de pick-and-roll para agregar profundidad en el pívot con el novato Dereck Lively II.

Un equipo que comenzó la temporada con el mantra de Kidd de “nuestra ofensiva es nuestra defensa” se transformó en un grupo de defensa similar a su primera temporada en 2021-22.