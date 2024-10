Juventud y experiencia, características de ganadores del Maratón Internacional

Ciudad Juárez. – Si algo distinguió a los corredores de élite que este domingo se coronaron en el Maratón Internacional de Juárez fue su juventud, experiencia y perseverancia.

A pesar de haber enfrentado lesiones que los mantuvieron fuera de competencia incluso por años, persistieron hasta alcanzar sus metas, así lo expresaron en entrevistas posteriores a su triunfo.

Este evento destacó además por ser la primera ocasión en la que los corredores nacionales superaron a los atletas africanos, llevándose muchos de los primeros lugares en distintas categorías.

Juan Joel Pacheco, originario de Torreón, Coahuila, fue el vencedor del maratón, recorriendo más de 42 kilómetros en condiciones climáticas similares a las de su tierra natal, lo que resultó favorable. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de dificultades, pero aun así logró el primer lugar.

"Prácticamente veníamos a ganar, no buscábamos una marca en específico. Nos hubiera gustado correr en dos horas 13 o 15, pero lamentablemente, en el kilómetro 33 me tuve que detener un poco porque me empezó a doler el estómago. Me recuperé y seguimos adelante", dijo el primer corredor mexicano en ganar este maratón.

La trayectoria de Pacheco, de 33 años, comenzó a los 12. Ha participado en los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, donde es medallista, y en campeonatos mundiales de atletismo. Es también el único mexicano en los últimos 12 años en correr un maratón en menos de dos horas y 10 minutos. Actualmente, se recupera de una lesión de dos años, pero sigue en busca de clasificar para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Isabel Oropeza, originaria de Guadalajara, es doble ganadora del primer lugar, repitiendo su victoria del año pasado en esta competencia. Aunque no logró superar su propia marca, compartió su experiencia en esta maratón fronteriza.

"Esta es la tercera vez que participo en este maratón, es una carrera que me gusta muchísimo y estoy muy contenta. Mi mensaje para la juventud es que persistan, trabajen mucho, sean disciplinados y sueñen en grande. Ustedes pueden lograr todo lo que se propongan", expresó la atleta de 34 años, quien espera que el triunfo de los mexicanos inspire a otros a participar en estas competencias.

Por su parte, Jorge Luis Cruz, ganador del primer lugar en el medio maratón y originario del Estado de México, compartió detalles sobre su técnica para cruzar primero la meta en este evento. Al igual que muchos atletas de élite, tiene en la mira su próxima competencia en Valencia, España. Cruz ya fue ganador el año pasado, cuando obtuvo el segundo lugar en esta maratón.

"En el alto rendimiento llevo cuatro años. Empecé a correr a los 20 y ahora tengo 28", comentó el joven atleta, quien afirmó que esta carrera forma parte de su preparación para su siguiente desafío.