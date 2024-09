Foto: Associated Press

Miami Gardens.- Un oficial de la policía fue puesto en licencia administrativa después de estar involucrado en un incidente el domingo en el que el receptor de los Dolphins Tyreek Hill fue esposado y lo pusieron con el rostro contra el pavimento en la calle después de que lo detuvieron por una violación de tráfico cerca del Estadio Hard Rock, horas antes del primer encuentro de la temporada de la NFL.

El agente, que no fue identificado, fue uno de al menos tres implicados en la detención de Hill, quien dijo que lo detuvieron por exceso de velocidad y conducción imprudente. Hill fue captado en video difundido en la red social X tirado con el rostro contra el pavimento mientras los agentes de policía aparentemente le esposan.

La directora de la policía de Miami-Dade, Stephanie V. Daniels, dijo que inició una investigación de asuntos internos.

Cuando le dijeron después del partido que el oficial fue puesto bajo licencia a la espera del resultado de la investigación, Hill dijo que “eso debería decirles todo lo que necesitan saber”.

Hill, líder de la NFL en yardas recibidas en 2023, tuvo 7 recepciones para 130 yardas y una anotación en la victoria de los Dolphins sobre los Jaguars de Jacksonville.

El tackle defensivo Calais Campbell, que también fue esposado brevemente después de acudir en ayuda de su compañero de equipo, añadió: “Eso tiene sentido en función de la situación”.

Hill, que dijo que respeta a los agentes de policía y quiere ser uno cuando se retire del futbol americano, comentó que “no tenía idea” de por qué la policía le puso las esposas.

El receptor aclaró que no quería usar su estatus para salir de la situación, pero se preguntó qué habría pasado si no fuera una estrella de la NFL.

“No quiero meter la raza en esto, pero a veces se vuelve un poco dudoso cuando lo haces”, dijo Hill. ”¿Qué hubiera pasado si no fuera Tyreek Hill? Dios sabe lo que ese tipo o tipos hubieran hecho. Sólo me estaba asegurando de hacer lo que mi tío siempre me decía que hiciera cuando estuviera en una situación como esa: ‘Simplemente escucha, pon tus manos en el volante y simplemente escucha’”.

El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, dijo que la liga ha estado en contacto con los Dolphins pero declinó brindar más declaraciones.