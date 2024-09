'He sufrido acosos y amenazas'; Humberto Padgett anuncia que deja el periodismo

Ciudad de México.- El periodista Humberto Padgett dio a conocer que dejará su profesión luego de acoso y amenazas que ha sufrido.

"Hoy dejo el periodismo indefinidamente", escribió en su cuenta de X.

"Las pérdidas que he sufrido, los acosos y amenazas bajo los que estamos mi familia y yo y los abandonos en que me veo me imponen desistir luego de 26 años de trabajo. Gracias y suerte", agregó el comunicador.

La organización Artículo 19 informó el domingo que Padgett había sido víctima de un asalto en Michoacán.

"Humberto Padgett fue víctima de un asalto a mano armada por cuatro sujetos desconocidos a la altura de Cuitzeo. Además de apuntarle con armas largas le despojaron de su vehículo, identificaciones y todo su equipo de trabajo", reportó Artículo 19.