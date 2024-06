Inglaterra descarta a Maguire y Grealish para la Euro 2024

Manchester.- El zaguero Harry Maguire y el atacante Jack Grealish fueron las grandes omisiones en la lista definitiva de 26 jugadores que el técnico de Inglaterra Gareth Southgate presentó este jueves para el Campeonato Europeo.

También quedó fuera James Maddison, volante creativo de Tottenham. Pese a una temporada en que estuvo mermado por lesiones, el defensor Luke Shaw (Manchester United) fue incluido en la convocatoria para el torneo que arrancará en Alemania el 14 de junio.

Maguire se perdió el final de la temporada con el Manchester United tras sufrir una lesión en la pantorrilla el mes pasado.

“Estoy devastado tras no haber sido seleccionado para representar a Inglaterra en la Euro este verano”, señaló el central en un mensaje en X, la ex Twitter. “Pese a mi mejor esfuerzo, no he podido recuperarme de la lesión en mi pantorrilla. Quizás me exigí demasiado para poder entrar en la convocatoria. Nada más que estoy destrozado".

Aunque una lesión dio al traste con la ilusión de Maguire de ir a un tercer gran torneo internacional consecutivo, Grealish pagó el precio por una desteñida temporada con el Manchester City, campeón de la Liga Premier. Apenas anotó tres goles en la campaña.

Southgate depuró su lista preliminar de 33 jugadores, una que ya había dejado fuera a otros piezas de renombre como Marcus Rashford, Jordan Henderson, Kalvin Phillips y Mason Mount

Los Tres Leones aún tienen previsto un partido de fogueo previo al comienzo de la Euro. Enfrentarán a Islandia en el estadio Wembley de Londres el viernes.

Inglaterra debutará contra Serbia en Gelsenkirchen el 16 de junio. También jugarán contra Dinamarca y Eslovenia por el Grupo C.

Lista de convocados Inglaterra

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Defensas: Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

Medios: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace).

Delanteros: Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Múnich), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).