Hay muchas cosas que mejorar: Omar Quintero tras ganar en Juárez

Ciudad Juárez. De cara al Repechaje Olímpico de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y tras la victoria ante Argentina en esta fronteriza Ciudad Juárez, el entrenador de la Selección Mexicana, Omar Quintero, dejó claro que hay cosas por mejorar en su quinteta antes de buscar el boleto a París 2024.

Lo anterior después de vencer al combinado albiceleste por el apretado marcado de 77-81, en un último cuarto en el que los argentinos apretaron la mano y cerraron la defensa para emparejar las cosas.

Entre los más destacados por parte de la quinteta azteca estuvo el sonorense Karim López, mismo que salió de la duela fronteriza con 11 puntos, cinco rebotes y un par de asistencias en un debut hecho con todo el pie derecho.

"Me siento muy agradecido con el coach y me siento muy feliz de poder tener esta oportunidad y poder aportar al equipo. Me quedo muy contento, anoté mis primeros puntos con selección nacional por que me dieron la confianza y va a ser un día que nunca se me va a olvidar", dijo el alero.